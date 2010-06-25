Активисты БРСМ собирают гуманитарную помощь для «Газпрома»

Чтобы он смог рассчитаться с нашей страной. Акция «Поможем, чем можем» развернулась в центре Минска.

Отзывчивых оказалось немало. Молодые люди, ветераны и гости города приносят деньги, одежду и даже продукты. Бээрэсэмовцы решили всё это отправить в "Газпром" специальными бандеролями.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:

– «Газпром», наверное, самая бедная организация России, не может выплатить долг белорусскому народу. Поэтому мы решили помочь и объявить такую акцию. Народ Беларуси, чем может, поможет. Используются тачки, ящик для сбора денег. В дальнейшем, эти средства – и материальные, и вещи – переданы в центральный офис «Газпрома».