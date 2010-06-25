Прямой эфир

Активисты БРСМ собирают гуманитарную помощь для «Газпрома»

25 июня 2010 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чтобы он смог рассчитаться с нашей страной. Акция «Поможем, чем можем» развернулась в центре Минска.

Отзывчивых оказалось немало. Молодые люди, ветераны и гости города приносят деньги, одежду и даже продукты. Бээрэсэмовцы решили всё это отправить в "Газпром" специальными бандеролями.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:
– «Газпром», наверное, самая бедная организация России, не может выплатить долг белорусскому народу. Поэтому мы решили помочь и объявить такую акцию. Народ Беларуси, чем может, поможет. Используются тачки, ящик для сбора денег. В дальнейшем, эти средства – и материальные, и вещи – переданы в центральный офис «Газпрома».

Активисты БРСМ собирают гуманитарную помощь для «Газпрома»

Активисты БРСМ собирают гуманитарную помощь для «Газпрома»

Активисты БРСМ собирают гуманитарную помощь для «Газпрома»

Активисты БРСМ собирают гуманитарную помощь для «Газпрома»

Активисты БРСМ собирают гуманитарную помощь для «Газпрома»

# общество # Фотофакт # БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
25 июня 2010 09:50

Сотрудники Полка милиции спецназначения ГУВД Мингорисполкома получили ключи от новых квартир

25 июня 2010 09:46

Жизнь Минска и минчан 24 июня

25 июня 2010 09:46

Вечером 25 и 28 июня на улицах Калиновского и Всехсвятской в Минске будет закрыто движение