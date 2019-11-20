Акция «Не прожигай свою жизнь!» проходит в Минске: что и где

В Беларуси проходит масштабная акция, цель которой заставить задуматься людей о том, какой непоправимый вред может нанести непотушенная сигарета, а ведь именно из-за этого ежегодно происходит без малого тысяча пожаров. «Не прожигай свою жизнь!» – призывают спасатели.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель МЧС г. Минска – Ольга Мельченко.

Заканчивается второй этап акции «Не прожигай свою жизнь». Сколько еще она продлится и что на каждом этапе происходит?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

С завтрашнего дня мы начнем третий этап акции, будем проводить его красочно и разнообразно. Акция продлится до 30 ноября, завершающий этап будет с 28 по 30. Мы приглашаем к нам различные организации и структуры, в том числе идем и к ним, в различной информационной форме преподносим им нашу информацию.