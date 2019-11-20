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Акция «Не прожигай свою жизнь!» проходит в Минске: что и где

20 ноября 2019 09:46
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В Беларуси проходит масштабная акция, цель которой заставить задуматься людей о том, какой непоправимый вред может нанести непотушенная сигарета, а ведь именно из-за этого ежегодно происходит без малого тысяча пожаров. «Не прожигай свою жизнь!» – призывают спасатели. 

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель МЧС г. Минска – Ольга Мельченко.

Заканчивается второй этап акции «Не прожигай свою жизнь». Сколько еще она продлится и что на каждом этапе происходит?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:
С завтрашнего дня мы начнем третий этап акции, будем проводить его красочно и разнообразно. Акция продлится до 30 ноября, завершающий этап будет с 28 по 30. Мы приглашаем к нам различные организации и структуры, в том числе идем и к ним, в различной информационной форме преподносим им нашу информацию.

Акция «Не прожигай свою жизнь!» проходит в Минске: что и где-1

Будут ли звезды белорусской эстрады принимать участие в акции?

Ольга Мельченко:
Мы очень часто работаем со звездами белорусской эстрады, они, в свою очередь, понимают вопросы безопасности и принимают участие в наших мероприятиях. Финальный этап акции будет проходить в торговых центрах, в местах, где будет большое количество людей и мы будем проводить и концертные, и развлекательные программы, где будут участвовать звезды белорусской эстрады. Ирина Дорофеева завсегдатай наших мероприятий.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Фотофакт

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