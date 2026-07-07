Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области

За последние полтора года в развитие двух агрохолдингов вложено свыше 200 миллионов рублей. Средства направлены на обновление техники, закупку семян, удобрений и развитие производства. В целом динамика положительная. Однако, как отметил Президент, остается и ряд системных вопросов – прежде всего это продуктивность молочного стада и рост падежа скота.

В первую очередь, разговор зашел о работе предприятий Управления делами Президента. В структуру входят «Агропромышленный холдинг» и «Купаловское». Это три промышленных и 11 сельхозпредприятий. «Купаловское» перешло в подчинение Управления делами в 2024 году. Тогда по итогам рабочей поездки Президента в Шкловский район была поставлена задача выстроить здесь полный производственный цикл – от выращивания сельхозкультур и создания собственной кормовой базы до переработки сырья и выпуска готовой продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошлом году выручка выросла у них на 17 %, прибыль на треть выросла, экспорт – на 20 %, молоко – на 6,5 %, удой на корову приблизился… Ну, сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хорошие показатели, но это не показатели эффективности: это не прибыль, не рентабельность, не огромные деньги на счетах.

Но, что меня настораживает, по-моему, в «Купаловском» падеж увеличился на 25 %. Что касается отдельных предприятий холдинга, то там и удой, и выращивание птиц, молоко – около 93-98 % по разным предприятиям. То есть я хочу сказать, что средняя температура по госпиталю нормальная, а отдельные предприятия у нас, увы… Но вы обещали, Юрий Викторович, реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в этом самом «Купаловском». Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет: оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, наличествует и иногда, не знаю, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды.

Удивительно, что ни губернатор, ни председатели райисполкомов, которые там на месте, этого не видят. Ну, вроде бы, не их это. Я хорошо знаю, что губернаторы не против принять обратно эти предприятия. То есть давайте из этого холдинга, Управление делами, из Минска не все видно, отдайте нам, мы наведем порядок. На месте, наверное, люди понимают потребности района, могут оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. Поэтому я не вижу тут большой проблемы с тем, чтобы эти хозяйства были подконтрольны и были переданы в коммунальную собственность. Хочу услышать, какие конкретные шаги необходимы для дальнейшего развития и что требуется решить на уровне главы государства.