95% ассортимента на прилавках – белорусского производства! Как легпром подготовился к школьному сезону?

Вы все купили к новому учебному году? Самый популярный вопрос среди родителей школьников. В Беларуси официально стартовал сезон школьных базаров. В 2026 году в розничную сеть по всей стране планируется поставить около 60 тысяч единиц ученической одежды, при этом 95 % всего ассортимента на прилавках – это продукция отечественного легпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная особенность сезона – внедрение специального реестра отечественных производителей школьной формы на портале «качество.бел». Сертификация гарантирует жесткий контроль цен и использование только безопасных износостойких материалов. Параллельно в стране разворачивается масштабная программа господдержки: с августа единовременную выплату к школе получат 112 тысяч многодетных семей. Подробнее – Даниил Дроботов.

Пока дети наслаждаются каникулами, у родителей логистический квест. Торговые площади в крупных госмагазинах перепрофилировали под школьный ассортимент, а по всей стране открывается около 250 специализированных выездных ярмарок. На прилавках можно найти все необходимое для похода в школу – от формы и обуви до рюкзаков и канцелярии.

Наталия Мороз, заместитель председателя концерна «Беллегпром»

Мы уже произвели порядка 300 тысяч, я говорю за предприятия, входящие в концерн «Беллегпром». В стране раза в два больше объемов производства. И уже практически 100 % этой продукции поступило в торговлю, плюс остатки прошлых лет выпуска. Соответственно, к полумиллиону мы дойдем.

Выбор на базарах большой, но итоговый чек у всех разный. Специалисты подсчитали, собрать школьника стоит от 330 рублей для младших классов до 1300 для старшеклассников. Рубашка обойдется примерно в 35 рублей, а брюки в районе 60-80. Разгрузить семейный бюджет многодетным помогает государство. Выплачивает по трети бюджета прожиточного минимума на каждого ученика. Но сколько бы ни стоили товары, за ценниками в магазинах и на ярмарках следят очень строго.

Екатерина Макуценя, заместитель начальника отдела методологии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Безусловно, ситуация ценовая на полном контроле МАРТ. У нас проводятся контрольно-аналитические мероприятия в отношении товаров школьного ассортимента, которые предлагаются в торговых объектах, на ярмарках. Если выявлены нарушения, то проводится в оперативном порядке работа с субъектом хозяйствования в части выдачи рекомендаций и устранению данных нарушений. Читайте далее.