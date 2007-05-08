9 мая в столице временно изменится маршрут автобусов

В Минске в связи с проведением торжественного шествия ветеранов Великой Отечественной войны с 10.30 до 13.30 изменятся некоторые автобусные маршруты. Автобусы № 100, 515, 300С на участке от ул. Свердлова до ул. Козлова проследуют в объезд по ул. Козлова, Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули и вновь выедут на Козлова. Автобус № 18 со следованием на участке от ул. Куйбышева до Захарова пройдёт по пр. Машерова, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской. Изменения коснутся и рейса № 57. От Куйбышева до Пулихова, он проследует по ул. Куйбышева, пр. Машерова, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской. В День победы увеличат количество общественного транспорта на следующих маршрутах, обслуживающих места проведения массовых мероприятий: автобусных - № 1, 100, 75, 57, 40, троллейбусном № 27 и трамвайном № 8.