9 мая 2009 в Беларуси

Более 800 тысяч белорусов участвовали в праздничных мероприятиях.

Главным событием дня стало, безусловно, торжественное шествие ветеранов по проспекту Независимости. Жители и гости Минска смогли насладиться развлекательными программами на шестнадцати площадках, во всех районах столицы. Ну а в целом, гулянья прошли без особых происшествий.

Салют из тридцати залпов по всей республике поставил точку в праздновании Дня победы. Жители всех областных центров ровно в 22:00 увидели в буквальном смысле небо в алмазах.

Минск на правах столицы – салютовал из шести точек: в парке 50-летия Победы, районе улиц Кунцевщина, Горецкого и Пономаренко, в парке 900-летия Минска, на территории бывшего военного городка в Уручье и в районе Дома милосердия.

Для правоохранителей подобные торжества всегда проходят в «усиленно-праздничном» режиме. Все на рабочем посту и в белых рубашках. 200 тысяч отдыхающих не создали особых проблем для столичной милиции. За сутки 59 преступлений и 29 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

Безусловными лидерами вчерашнего хит-парада стали песни военных лет: «Синий платочек», «Катюша» и «Смуглянка». Основные мероприятия прошли на шестнадцати площадках Минска. Жители и гости столицы смогли не только посмотреть праздничную программу, но и сами поучаствовать в различных конкурсах.

Праздничные торжества в стране завершились. Размах гуляний не был омрачен никакими происшествиями. И уже с завтрашнего дня белорусы начнут готовиться к празднованию еще одной великой даты – юбилейной. 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Руслан Турков, Артем Кициненко, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.