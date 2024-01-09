8 детей родились на православное Рождество в одной из больниц Минска. Как поздравили мам?

Появиться на свет в Рождество – настоящее чудо. В родильном отделении 1-й городской клинической больницы в этот святой праздник родились 8 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 9 января, мам и их малышей поздравляли представители общественного объединения «Белая Русь».

Получить главный в жизни подарок именно в Рождество Алена Морхат загадала в первые минуты нового года. Долгожданная дочь – второй ребенок в семье. Родные уверены, что рожденной в святой день маленькой Алисии суждено жить под счастливой звездой.

Алена Морхат:

В такой светлый праздник, я считаю, детки получаются особенные. Это радость, самое главное… Радость от того, что это свершилось, что со своим ребенком встретилась.

В 2023 году в 1‑й городской больнице Минска появлялись на свет от 2 до 5 детей в сутки. В Рождество же здесь родились 8 маленьких белорусов. Поздравить молодых мам приехали представители Республиканского общественного объединения «Белая Русь». О двойном празднике малышам будут напоминать подарки, а мамам – трогательная церемония.