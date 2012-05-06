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76-летний подполковник авиации в отставке Анатолий Моисеев - знаменитость и авторитет в Мачулищах

06 мая 2012 08:47
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Подопечные моего героя – ветераны. Сам не будучи фронтовиком, Анатолий Моисеев вот уже 17 лет защищает их  права и помогает решать социально-бытовые проблемы. Подполковник авиации в запасе, живет в Мачулищах.

Адрес у Анатолия Михайловича Моисеева нам можно было и не спрашивать. Даже без точных данных найти его в городке не составляет труда – в Мачулищах он знаменитость и пользуется непререкаемым авторитетом. Ну, а выправка у 76-летнего подполковника авиации в отставке на зависть сегодняшним новобранцам.

Шутит, что и сегодня может показать, как надо «печатать» шаг. В его бытность начальником штаба части военный городок ходил смотреть на Моисеева,  точнее на его личный состав, шагавший на параде под звуки оркестра с ним во главе. Строгим, но справедливым прослыл Моисеев среди коллег. В силу высокой самодисциплины никогда не давал спуску разгильдяйству, расхлябанности и беспорядку ни себе, ни подчиненным, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Ветеран войны

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