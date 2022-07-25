45 новобранцев пожарной службы МЧС принесли присягу

Новости Беларуси. В День пожарной службы присягу на священной земле Брестской крепости принесли 45 новобранцев пожарной службы МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также там вручили награды тем, кто каждый день на боевом посту.

В 2022 году в Брестском регионе отмечено снижение роста числа погибших людей при пожарах на 10 %. Спасатели буквально вынесли из огня 18 человек. Задачи перед новым пополнением, как и во все времена – спасти и сохранить как можно больше жизней.

Валерий Рудольф, начальник Брестского областного управления МЧС:

Брестская область сохраняет контроль над обеспечением пожарной безопасности. Сегодня не допущено роста погибших людей на пожарах. Мы продолжаем ежесуточно выполнять свой служебный долг. Мы сегодня отмечаем достаточно высокое оснащение наших подразделений. Тем не менее определенные будут сделаны наработки по повышению технической оснащенности и подготовке наших спасателей.

Виктория Биюмен, лейтенант внутренней службы Брестского областного управления МЧС:

Очень долгожданно это было, к этому долго шла, поэтому только лучшие позитивные эмоции. Я четыре года отработала в Брестском областном управлении МЧС на гражданской должности и решила пойти на офицера.