3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?

С первого взгляда и не догадаешься, что эти певцы вовсе не профессиональный хор, а воспитанники психоневрологического дома-интерната № 2.
С первого взгляда и не догадаешься, что эти певцы вовсе не профессиональный хор, а воспитанники психоневрологического дома-интерната № 2.
Эльмира Шерметова, директор ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:
Современное столичное заведение, где проживают без малого 500 человек. Каждый подопечный уникален в своем роде, и для них сегодня в нашем учреждении функционируют более 15 социальных проектов. Разные кружки, спортивные секции. Мы делаем все возможное для того, чтобы каждый наш подопечный был активно включен в полезную деятельность.
Направлений для деятельности много, и каждый может выбрать что-то по душе. Главное здесь – желание. А со всем остальным помогут опытные преподаватели.
Екатерина Пукало, специалист по социальной работе ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»:
Подопечные нашего дома-интерната имеют возможность обучиться и 3D-моделированию, и полиграфической печати, фотодизайну. Также мы обучаем цифровой грамотности, грамотности работы со смартфоном, работу в различных приложениях, мессенджерах. То есть то, что сегодня актуально. Все цифровые технологии пытаемся внедрить в нашу повседневную жизнь.
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