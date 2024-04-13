3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?

С первого взгляда и не догадаешься, что эти певцы вовсе не профессиональный хор, а воспитанники психоневрологического дома-интерната № 2.

Эльмира Шерметова, директор ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:

Современное столичное заведение, где проживают без малого 500 человек. Каждый подопечный уникален в своем роде, и для них сегодня в нашем учреждении функционируют более 15 социальных проектов. Разные кружки, спортивные секции. Мы делаем все возможное для того, чтобы каждый наш подопечный был активно включен в полезную деятельность.

Направлений для деятельности много, и каждый может выбрать что-то по душе. Главное здесь – желание. А со всем остальным помогут опытные преподаватели.