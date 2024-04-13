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3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?

13 апреля 2024 14:20
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С первого взгляда и не догадаешься, что эти певцы вовсе не профессиональный хор, а воспитанники психоневрологического дома-интерната № 2.

3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?-1

Эльмира Шерметова, директор ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:
Современное столичное заведение, где проживают без малого 500 человек. Каждый подопечный уникален в своем роде, и для них сегодня в нашем учреждении функционируют более 15 социальных проектов. Разные кружки, спортивные секции. Мы делаем все возможное для того, чтобы каждый наш подопечный был активно включен в полезную деятельность.

3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?-4

Направлений для деятельности много, и каждый может выбрать что-то по душе. Главное здесь – желание. А со всем остальным помогут опытные преподаватели.

3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?-7

Екатерина Пукало, специалист по социальной работе ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»:
Подопечные нашего дома-интерната имеют возможность обучиться и 3D-моделированию, и полиграфической печати, фотодизайну. Также мы обучаем цифровой грамотности, грамотности работы со смартфоном, работу в различных приложениях, мессенджерах. То есть то, что сегодня актуально. Все цифровые технологии пытаемся внедрить в нашу повседневную жизнь.

Подробности в сюжете.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество

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