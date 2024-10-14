37 жительниц Могилёвской области удостоены ордена Матери

Настоящих героинь, которые не только родили и воспитали трех и более детей, но и успешно совмещают родительство с работой, строят карьеру, чествовали 14 октября в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящих героинь, которые не только родили и воспитали трех и более детей, но и успешно совмещают родительство с работой, строят карьеру, чествовали 14 октября в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многодетные мамы стали «VIP-гостями» дворца Булгакова в агрогородке Жиличи, который после реставрации превратился в еще одну туристическую жемчужину страны. Для них провели экскурсию по родовому поместью, а в бальном зале ждал праздничный концерт. Трогательные слова благодарности, живая музыка и цветы из рук кадетов. Волнительный момент – награждение. В 2024 году 37 жительниц Могилевской области удостоены ордена Матери, 6 из них получили знаки отличия из рук председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко.
Профессии у всех мам разные, но главная их работа – это поддержание гармонии и уюта в семье и воспитание детей. Мамы признались, что в силу занятости не так часто могут посвятить себе целый день, поэтому такой формат праздника с маленькими женскими радостями, путешествием и культурной программой – ценный подарок.
Татьяна Бурба, многодетная мама:
В 6 часов я встала, и у меня уже были планы, что иду сразу делать прическу, макияж, чтобы выглядеть не так, как каждый день, а чуть-чуть лучше. И чтобы мной дети гордились.
Елена Янина, многодетная мама:
Дети нам дают стимул для жизни, развиваться, жить, быть такими, как они, молодыми, идти в ногу со временем. Мы всегда с мужем стараемся быть друзьями, помощниками детям, всегда они с нами открыты.
Всего в Могилевской области 12,5 тысячи многодетных семей. Еще 7 лет назад эта цифра была на 3,5 тысячи меньше. Все говорит о том, что белорусы уверены в своем будущем и будущем своих детей и не боятся приводить в этот мир троих, четверых, пятерых малышей. Кроме того, родители, в особенности многодетные, всегда могут рассчитывать на поддержку государства. С 2015 года семейный капитал получили более 15 тысяч супругов. Почти 9 тысяч из них воспользовались им досрочно.