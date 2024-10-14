37 жительниц Могилёвской области удостоены ордена Матери

Настоящих героинь, которые не только родили и воспитали трех и более детей, но и успешно совмещают родительство с работой, строят карьеру, чествовали 14 октября в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные мамы стали «VIP-гостями» дворца Булгакова в агрогородке Жиличи, который после реставрации превратился в еще одну туристическую жемчужину страны. Для них провели экскурсию по родовому поместью, а в бальном зале ждал праздничный концерт. Трогательные слова благодарности, живая музыка и цветы из рук кадетов. Волнительный момент – награждение. В 2024 году 37 жительниц Могилевской области удостоены ордена Матери, 6 из них получили знаки отличия из рук председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Профессии у всех мам разные, но главная их работа – это поддержание гармонии и уюта в семье и воспитание детей. Мамы признались, что в силу занятости не так часто могут посвятить себе целый день, поэтому такой формат праздника с маленькими женскими радостями, путешествием и культурной программой – ценный подарок.

Татьяна Бурба, многодетная мама:

В 6 часов я встала, и у меня уже были планы, что иду сразу делать прическу, макияж, чтобы выглядеть не так, как каждый день, а чуть-чуть лучше. И чтобы мной дети гордились.