33 студента БГУ удостоены наград спецфонда Президента

Новости Беларуси. Награды спецфонда Президента вручали сегодня одаренным студентам. В элитном списке — 33 учащихся Белорусского государственного университета.

Нагрудные знаки и свидетельства молодые люди получили за успехи в учебе и достижения на международных олимпиадах. Наши ребята на интеллектуальных состязаниях традиционно показывают высокие результаты и занимают призовые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

За 17 лет работы Фонда более 26 тысяч молодых людей получили поддержку. И могу сказать, что эта поддержка не только существенна на этапе учебы, на этапе учебы в аспирантуре или магистратуре, но она важна и в целом дальше по жизни. Потому что она дает определенные привилегии и для получения заработной платы молодым специалистам на 50% больше, если он в базе получал поддержку Фонда Президента и получении жилья.