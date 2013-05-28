Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан. Около трех часов назад борт № 1 взял курс из Минска на Астану.

Рабочий визит президента Беларуси продлится два дня. Планируется, что в Астане глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где пойдет речь о развитии основных направлений интеграции.

На заседании, в частности, предполагается рассмотреть проект Договора о создании Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стороны также обсудят создание интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, проведение согласованной агропромышленной политики, основные ориентиры макроэкономической политики государств до 2014 года .