17 октября по всей Беларуси прошли прямые телефонные линии

Новости Беларуси. Прямые линии — прямые ответы. Сегодня, 17 октября, представители местной власти по всей Беларуси принимали звонки от жителей. Специалисты отмечают: за время практики такой формы общения с населением, количество серьезных обращений, требующих особого внимания, существенно снизилось. Сократилось и количество звонков. Так, сегодня в Витебский горисполком поступило только полтора десятка обращений. На большинство из них реакция была незамедлительной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Соловьева, житель Витебска:

Мне вот нравится, мы должны быть «человек слова». Сказано-сделано. А не то что, как говорится, в ближайшем будущем. Мне кажется, это ненормально в наше время все-таки. Большое вам спасибо.

Вопрос витебчанки Елены Соловьевой еще не решен. Но женщина уже благодарна городским властям, что так быстро и четко отреагировали на ее звонок. Много лет Елена Ивановна терпела неудобства из-за частого отсутствия горячей воды в доме. Не помыться, не постирать не может нормально не только заявительница, но и жильцы еще 9 квартир.

Елена Соловьева, житель Витебска:

Мама в прошлую пятницу мылась, говорила горячая вода. В эту пятницу мылась, ну, летняя. Целый день может так идти.

Алексей Героев, заместитель главного инженера ЖКХ города Витебска:

Было установлено, что в 37 квартире выполнена перепланировка, в результате которой заужен диаметр трубопровода. Сейчас собственнику квартиры выдано предписание, и, в случае если он не устранит самовольно данную перепланировку, будут приняты меры через суд.

Быстро отреагировали и на просьбу Светланы Уварской. Сегодня она уже благодарит руководство города за решенный вопрос. Заключался он в том, чтобы общественный транспорт в их небольшой поселок на окраине Витебска заходил немного чаще.

Светлана Уварская, житель Витебска:

Я ставила вопрос, чтобы в обед добавили рейс автобуса, чтобы дети наши со школы приезжали благополучно. Большой разрыв у нас был с 10 и до половины пятого. Теперь получается, большое спасибо, добавили рейс.

Вот так просто, лишь набрав номер телефона, наши героини информировали местную власть о существующих проблемах. За три часа на прямую линию в Витебский горисполком обратились 16 человек. Многим тут же дали разъяснения по телефону, чьи-то проблемы предстоит решить в ближайшее время.

Зинаида Королева, заместитель председателя Витебского горисполкома:

Если в первые месяцы регулярных прямых линий по субботам поступали вопросы, действительно касающиеся определенного круга заявителей, то в настоящее время таких вопросов становится значительно меньше и больше носят вопросы уже индивидуальный характер.

На прямые линии по всей Беларуси 17 октября дозвонились сотни человек. Людей, как и прежде, волнуют вопросы транспорта, приватизации жилья, оказания разного рода услуг. Первое место из общего числа обращений занимают, по традиции, жилищно-коммунальные проблемы. С наступлением холодов чаще стали возникать вопросы, связанные с отоплением и горячим водоснабжением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.