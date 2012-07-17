17 июля исполнилось 70 лет с начала Сталинградской битвы

Новости Беларуси. 17 июля 2012 года исполняется ровно 70 лет с начала Сталинградской битвы. Сражение считается крупнейшим во Второй Мировой войне. Советскими войсками было взято в плен более 94 тысяч немцев. При этом впервые — сразу 24 фашистских генерала.

Полковнику в отставке Василию Онуфриевичу Гончару уже 90 лет. Сталинградскую битву он прошел от первого дня до последнего. С ней у него связаны два сильных и очень разных воспоминания. Не только ужас и тяготы войны, но и любовь. Там, в военном аду, он встретил свою будущую жену — Клавдию. С которой прожил душа в душу 54 года. Сегодня он вспоминает и ее, как в 1942-м они были среди первых, кто давал отпор фашистским войскам в городе. Сталинград, растянувшийся на 70 км вдоль реки Волги, пылал тогда гигантским костром. Огонь от взорванных цистерн с топливом поднимался до неба.

Василий Онуфриевич Гончар, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы:

Во время самого массового налет вражеской авиации, которая длилась несколько часов, горел весь город. Помню рвы, заполненные трупами.

Бои в Сталинграде велись буквально за каждый сантиметр. Называются разные цифры погибших за все время операции. Но это не менее 1,5 миллиона человек.

В музее Великой Отечественной собрано немало фактов доблести в обороне Сталинграда белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них — подвиг группы Русановича, обезвредившей русло Волги, заминированное отступавшими немцами. Сохранилась спецформа сталинградских штурмовых групп.

Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломной в ходе Второй Мировой. Советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее уже до конца войны.

Василий Онуфриевич помнит, как тысячи пленных немцев несколько суток шли по превратившемуся в руины городу. Однако до конца войны оставалось еще два долгих года.