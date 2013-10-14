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14 октября в Беларуси началось репетиционное тестирование

14 октября 2013 08:29
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовало репетиционное тестирование. Так, 14 октября свои знания можно будет проверить по русскому и белорусскому языкам в Белгосуниверситете. Следующие испытание – по физике и математике.

К слову, это отличная возможность не только узнать свой уровень по тому или иному предмету, но и познакомится с процедурой прохождения ЦТ. Ведь обработка бланков и выдача результатов будет точно такой же, как и на тестировании. Количеством набранных баллов можно будет поинтересоваться на сайтах БГУ и Республиканского института контроля знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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