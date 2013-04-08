Прямой эфир

13 апреля в Минской области пройдет областной субботник

08 апреля 2013 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минской области. 13 апреля в Минской области пройдет областной субботник. В районах приведут в порядок скверы и парки, места отдыха, территории детских оздоровительных лагерей, мемориальных комплексов и музеев, кладбища, фермы. К делу чистоты присоединятся все районы области.

Генеральная уборка намечена в садовых, гаражных кооперативах, на предприятиях, в организациях, сельсоветах, лесхозах. В первую очередь внимание обратят на состояние придорожных полос, зон отдыха, остановочных пунктов. В области уборкой после продолжительной зимы будут заниматься до конца мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Субботники в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Специалистов в области ядерной энергетики будут готовить в БГУИРе
08 апреля 2013 05:59

Специалистов в области ядерной энергетики будут готовить в БГУИРе

Как по почерку человека определяют его характер, настроение и профессию и раскрывают уголовные дела
07 апреля 2013 17:55

Как по почерку человека определяют его характер, настроение и профессию и раскрывают уголовные дела

Экстримал пролетел 6 километров над океаном на 160-ти воздушных шарах
07 апреля 2013 17:29

Экстримал пролетел 6 километров над океаном на 160-ти воздушных шарах