Новости Минской области. 13 апреля в Минской области пройдет областной субботник. В районах приведут в порядок скверы и парки, места отдыха, территории детских оздоровительных лагерей, мемориальных комплексов и музеев, кладбища, фермы. К делу чистоты присоединятся все районы области.

Генеральная уборка намечена в садовых, гаражных кооперативах, на предприятиях, в организациях, сельсоветах, лесхозах. В первую очередь внимание обратят на состояние придорожных полос, зон отдыха, остановочных пунктов. В области уборкой после продолжительной зимы будут заниматься до конца мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.