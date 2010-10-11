11 октября прошел белорусский национальный день на выставке «ЭКСПО-2010»

На Центральном бульваре с утра подняли наш флаг, а площадь Европы, где находится белорусский павильон, 11 октября полностью наша.

Сердце «ЭКСПО» в Шанхае — площадь Европы — 11 октября самое шумное и самое многолюдное. Ещё бы: здесь, рядом с белорусским павильоном, вот так просто на улице играет сам Владимир Самсонов. Увидеть, а главное, почувствовать на себе его коронную подачу, сюда пришли сотни китайцев.

10-летний Си Ти играет в настольный теннис уже большую часть жизни. О Самсонове, конечно, много слышал. А тут ещё такая удача. С мировой ракеткой можно ещё, оказывается, и сыграть.

Си Ти, ученик спортивной школы (Шанхай):

Мои родители играют в теннис. Они научили и меня. А Владимира Самсонова я видел по телевизору. Он играет замечательно.

Самсонов задержался на «ЭКСПО» всего на пару часов. Вечером – самолёт в Бельгию. А 12 октября – поединок: Азия-Европа. Там он, конечно, за своих, но Восток, говорит, наступает на пятки.

Владимир Самсонов, белорусский теннисист:

Очень много людей занимается настольным теннисом. Играют, разбираются. Если из толпы взять человека, мне кажется, он будет знать, что делать с ракеткой. Настольный теннис в Китае – один из самых популярных видов спорта. Хотя, в последнее время, футбол и баскетбол здесь становятся тоже очень престижными видами.

Красная дорожка на центральном бульваре «ЭКСПО» лежит с самого утра. Именно здесь все страны мира открывают свои национальные дни.

Мировая выставка – форум имиджевый. Проще говоря, возможность громко заявить о себе. О коммерческих проектах здесь говорить не принято. Но даже сегодня, в Белорусский национальный день, чиновники не упускают возможности обсудить дела.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Одинаково важным является и для нас, и для китайской стороны. Это направления, связанные с развитием высоких технологий. Поэтому вчера открывался наш совместный технопарк. И именно в этом ключе мы должны провести последующую работу. С тем, чтобы уменьшать унергозависимость, внедрять высокие технологии, биотехнологии.

Ванг Вей, заместитель министра государственного контроля КНР:

В торгово-эконочических отношениях у нас полное взаимопонимание. Очень важно, что это поддерживается на высшем уровне. Как раз сегодня в Пекине встречаются Алексадр Лукашенко Ху Дзинь Тао.

В Шанхае, наконец, спала жара и город окутал туман. На «ЭКСПО» опять выстроились многочасовые очереди. А площадь Европы, сердце мировой выставки, до самой ночи будет только белорусской.

Игорь Позняк, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Шанхай