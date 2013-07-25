1025-летие Крещения Руси: как праздник прошел в Москве?

Новости России. Знаменательная дата, объединившая Россию, Украину и Беларусь. Торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси проходят в Москве 25 июля. Буквально в эти минуты праздничный концерт развернулся на Красной площади. Там выступают коллективы из трёх стран, в том числе и белорусский ансамбль «Сябры».

1025 лет православию и неделя единения трех славянских стран. Москва, Киев, Минск. В такой последовательности 3 столицы отмечают важную дату. И сейчас здесь царит особая атмосфера. Храмы Белокаменной. В эти дни сюда стремится особенно много людей. Ведь они и есть исторические символы выбора в пользу православия, который Русь сделала 1025 лет назад.

Храм Христа Спасителя — и сам словно величественное свидетельство православного «Ренессанса». Как сейчас принято говорить, «второго Крещения Руси». Воссоздать его решили как раз в год, когда после времен советских гонений масштабно отмечалось тысячелетие Крещения Руси. К новому юбилею русская православная церковь подошла, пережив за 25 лет чудесное возрождение: на ее землях строилось до тысячи храмов в год. И вот под сводами главного московского Собора возносятся молитвы на языках мира: от английского до арабского.

На 1025-летие Крещения Руси съехались представители всех существующих православных церквей мира. Вместе с Патриархом Кириллом впервые в таком составе службу вели 8 предстоятелей Александрийской, Иерусалимкой, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Польской и Американской православных церквей.

Прихожане:

Приехали мы из Астрахани с нашим батюшкой Давидом. День сегодня очень значимый. Такое торжество православия. Вселенского масштаба.

Важно очень, потому что, если мы будем верить в Бога и соблюдать все его заповеди, мы попадем в царство небесное»

Торжества в честь эпохального исторического события состоялись именно в День памяти Святой, которую называли «начальницей веры» на Руси. Равноапостольная княгиня Ольга приняла христианство еще когда ее внук Креститель Руси князь Владимир не родился.

Главный подарок верующим на торжества — крест Андрея Первозванного. Это самый первый ученик Иисуса, потому и Первозванный. Крест, на котором был распят Святой в греческом городе Патры, впервые в истории отправился оттуда в путешествие. И не случайно. По преданию апостол Андрей водрузил кресты на Днепровских кручах, где сейчас стоит Киев и первым проповедовал евангелие там, потому считается «своим» у восточных славян.

Прихожане:

Я очень молилась за своих детей, у меня надежда, что он мне поможет Андрей Первозванный. Я молилась и очень просила то, что нужно нашей семье: здоровья, мира, уважения друг к другу.

Прикоснуться к реликвии верующие стекаются рекой. Огромная очередь на набережной Москвы-реки растянулась на километры. Для них развернули даже полевую кухню. По подсчетам в России к святыне приложились около 150 тысяч человек. Паломники, съехавшиеся издалека, от Астрахани до Урала, можно встретить людей и из Беларуси, в надежде на чудо готовых заночевать в очереди. Александра с 3-мя маленькими детьми специально приехала из Московской области.

Александра Хирьянова, паломница:

Мне кажется, детям важно, что они могут поцеловать тот самый крест, который они на иконе видят. Для них важно, что святыня живая и что это все не сказка.

Прихожане:

700 км до Пскова, приехала сюда, чтобы поклониться этому кресту, в жизни никогда такого еще не было. Проделать такой путь стоит.

Мы приехали из города Королева приклониться к святыне, деток привезли. Вот маленький у нас ребеночек, инвалид, тоже приехал с Божьей помощью.

Мы стояли в очереди, выехали очень рано из Орехово-Зуева, вот сейчас приложились - и прямо радость на душе.

Желающих приложиться к кресту так много, что накануне Храм Христа Спасителя был открыт до 3 часов ночи. Крест в виде римской цифры X - 160 килограммов весом и почти 3 метра высотой.

В Соборе у него постоянно совершаются молебны, и духовенство сменяет друг друга каждые 2 часа. У верующих буквально по секунде, чтобы приложиться к святыне. Процесс координирует множество волонтеров и священнослужителей.

У стен Кремля будто одним храмом стало больше. Декорации сцены, выросшей на Красной площади, как белокаменный собор с золотыми куполами. На зрительской трибуне высшее духовенство всех поместных православных церквей. Об исключительности отмечаемого события напомнил Патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Был заложен мощный фундамент, на основании которого и выросло тело единой Руси. И хотя сегодня мы живем в разных странах, тот духовный фундамент остается общим. И он соединяет как нас, граждан России, так и все наши славянские братские народы вместе. Мы духовно и культурно вместе, потому что у нас общий фундамент.

Красочная мини-опера в прологе рассказывает историю Крещения Руси. Общность праздника для всех восточных славян подчеркивает и состав участников концерта - лучшие коллективы России, Беларуси, Украины. Особенно тепло встречают белорусских «Сябров».

На такой немного светской музыкальной ноте у стен Кремля в Москве и заканчивается празднование знаменательной даты. Ну, а у собравшихся, особенно верующих, думаю, в такой момент и без того душа поет. Дальше торжества переместятся на берега Днепра в Киев, где собственно 1025 лет назад и состоялось Крещение Руси.

Вслед за Москвой и Киевом белорусская столица примет эстафету празднования 1025-летия Крещения Руси. Торжества в Минске пройдут с грандиозным размахом. Организаторы ожидают около 50-ти тысяч паломников и делегации из 15-ти стран. Их безопасность будут обеспечивать белорусские право-охранители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Из регионов ожидается прибытие порядка 200 автобусов с общей численностью паломников свыше 10 тысяч человек. По нашей инициативе будет организовано сопровождение силами Госавтоинспекции, а также в каждом автобусе будет находиться сотрудник милиции и представитель здравоохранения для оказания необходимой помощи пожилым людям. Также охрана общественного порядка будет организована не только в местах массового пребывания, но и в местах проживания паломников.