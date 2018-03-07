«100% каждому человеку идет ответ». Анатолий Исаченко провел прием граждан в Жодино

Новости Беларуси. Задержки зарплаты, коммунальные недоработки, вопросы трудоустройства и работы общественного транспорта. Проблемы жителей Минской области 7 марта выслушивал губернатор Анатолий Исаченко во время приема граждан в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К главе региона обратились пять человек. Все вопросы взяты на карандаш. Согласно законодательству, официальный ответ на них дадут в течение двух недель. Однако, как это часто случается на приемах, что-то из наболевшего решается сразу же.

Галина Прашко:

Я пришла с проблемой нашего автотранспорта городского, пассажирских перевозок. Потому что в городе очень проблематично с улицы Советской доехать до центра. Выслушали меня внимательно и, будем надеяться, что этот вопрос будет разрешен в конце концов.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Многое зависит от местных властей, насколько они готовятся к приему. Не только к приему, а насколько до этого работают с людьми. Поэтому в Жодино всегда такие приемы. Те вопросы, которые есть, они стараются решать сами, на местах. Мы устанавливаем ответственных людей. По истечении этих сроков либо ответ человеку, что мы решили его проблему, либо мы видим, что человек не прав – мы тоже ему об этом говорим. 100 % каждому человеку идет ответ.