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10-часовой концерт пройдёт 9 Мая в Минске возле Дворца спорта

06 мая 2024 13:58
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Беларусь вскоре отметит один из самых значимых праздников в жизни страны – День Победы. По традиции гулянья развернутся во всех регионах: от областных центров до самых небольших деревень. Масштабно и ярко встретят праздник в Минске, запланировано более 25 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10-часовой концерт пройдёт 9 Мая в Минске возле Дворца спорта-1

Главным местом притяжения жителей и гостей столицы станет площадка у Дворца спорта, которая буквально превратится в огромную сцену. С 13 часов здесь начнется музыкальная шоу-программа. Зрителей ждет концерт продолжительностью почти 10 часов! Свои хиты исполнят как известные белорусские артисты, так и коллективы художественной самодеятельности. Для семейного отдыха готовят локацию, где будет воссоздан послевоенный Минск. Гостей встретят военные, партизаны и даже угостят солдатской кашей.

10-часовой концерт пройдёт 9 Мая в Минске возле Дворца спорта-4

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Также будет работать площадка (зеленая зона) проспекта Победителей – проспекта Машерова. Там будут организованы интерактивные зоны с различными играми, мастер-классами, организация концертной площадки. Эта площадка будет очень популярна у семей с детьми, потому что там можно будет походить по локациям.

10-часовой концерт пройдёт 9 Мая в Минске возле Дворца спорта-7

Ну, а юным защитникам точно понравится в музейно-парковом комплексе «Победа». Вооружение, военная техника, спортивные активности – программу готовили совместно с Министерством обороны. Праздничные площадки будут работать во всех районах Минска, их около 15. А завершится праздничный день красочным салютом. В 23:00 залпы дадут из шести точек города.

# Праздники # общество

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