10-часовой концерт пройдёт 9 Мая в Минске возле Дворца спорта

Беларусь вскоре отметит один из самых значимых праздников в жизни страны – День Победы. По традиции гулянья развернутся во всех регионах: от областных центров до самых небольших деревень. Масштабно и ярко встретят праздник в Минске, запланировано более 25 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным местом притяжения жителей и гостей столицы станет площадка у Дворца спорта, которая буквально превратится в огромную сцену. С 13 часов здесь начнется музыкальная шоу-программа. Зрителей ждет концерт продолжительностью почти 10 часов! Свои хиты исполнят как известные белорусские артисты, так и коллективы художественной самодеятельности. Для семейного отдыха готовят локацию, где будет воссоздан послевоенный Минск. Гостей встретят военные, партизаны и даже угостят солдатской кашей.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Также будет работать площадка (зеленая зона) проспекта Победителей – проспекта Машерова. Там будут организованы интерактивные зоны с различными играми, мастер-классами, организация концертной площадки. Эта площадка будет очень популярна у семей с детьми, потому что там можно будет походить по локациям.