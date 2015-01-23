В Гродненской области на поддержку инновационных научных разработок выделяется до 100 млрд рублей

Новости Беларуси. Перспективные научные разработки представили молодые учёные в Гродно. Акцент сделан на импортозамещение. На встрече с руководителем региона презентовали уже внедрённые проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без внимания не остались и бизнес идеи. Так, в областном центре создан уникальный для республики полимерный клей. Он может применяться и в промышленном производстве, и на многочисленных мебельных предприятиях. К примеру, только минскому заводу холодильников в год необходимо около четырех тонн такой продукции. Пока она закупается за границей.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

На конкурсной основе распределяем ежегодно – это в пределах до 100 миллиардов рублей - на поддержку вот таких инновационных проектов различной направленности. И на реализацию уже готовых бизнес-планов, и на поддержку того, что где-то надо еще довести до производства.

Разработки молодых ученых нашли поддержку у местной власти. Большинство из представленных проектов планируют внедрить в производство в течение года. Для этого в регионе существует стабилизационный фонд, деньги из которого направляются на поддержку перспективных бизнес идей.