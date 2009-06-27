Белорусские Кулибины: день изобретателя и рационализатора (ФОТО+ВИДЕО)

Первым белорусским изобретателем, получившим официальный патент, является пинский дворянин Александр Скирмунт. В 1830 году он изобрёл «снаряд для выпаривания сахарных сиропов».

Однако ещё в 1650 году белорусский ученый Казимир Семенович описал конструкцию многоступенчатой ракеты и многих артиллерийских приспособлений. Его книга «Великое искусство артиллерии» на протяжении 150 лет являлась основным учебником по артиллерии и пиротехнике в Европе.

С афоризмом «Не надо изобретать колесо» Игорь Леонидович Чернин не соглашается. Вот уже сорок лет он занимается только тем, что изобретает колёса, для железнодорожных вагонов. В его активе почти сто патентов на оригинальные изобретения. И он уверен: решены далеко не все колёсные проблемы.

Игорь Чернин, кандидат технических наук, доцент кафедры Белорусского государственного университета транспорта:

Отсутствие точного контроля в настоящее время — его сейчас просто нет. Есть разные способы осуществления оценки состояния с использованием ультразвук, но нет необходимой точности.

Металлическое кольцо подшипника в руках ученого, конечно, не произведёт на случайного слушателя такого впечатления, как размышления о последствиях подземных ядерных испытаний. Однако, это поверхностное суждение несведующих.

Дефект кольца подшипника, установленного в блоке, может привести к катастрофе. Например, на Приволжской железной дороге всего год назад по этой причине под откос ушёл товарный состав. Ущерб оценивался в полмиллиона долларов. На его месте мог быть и пассажирский поезд. И тогда для оценки ущерба были бы совсем другие мерки.

Пока кандидат технических наук борется за безопасность движения, его самодеятельные коллеги по изобретательскому цеху тоже не дремлют. В маленьком городке Ветка на кухне своё колесо изобретает Геннадий Асанов. У бывшего совхозного энергетика мысли глобальные, а в руках два патента на бесплотинную гидроэлектростанцию.

Геннадий Асанов, изобретатель-любитель:

Предлагаю абсолютно экономичный вариант получения энергии. Разработка электростанции береговой не требует больших затрат: она ставится на перекате наших белорусских рек и уже через 4-5 недель можно получать дешёвую энергию.

Из расчётов изобретателя видно – КПД его колеса выше существующих в сотни раз, а главное поставить можно на любой белорусской реке. Правда, проверить эффект на практике пока не удается. Для этого требуется серьезное финансирование. Поэтому сейчас изобретатель увлечён теоретическими расчётами последствий запуска большого андронного коллайдера.

Одним словом, общество потребления не убило творческое начало в белорусских Кулибиных. А значит мы по-прежнему впереди планеты всей, по крайней мере в производстве бескорыстных идей.