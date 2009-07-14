Аральское море окончательно исчезнет в 2020 году

Европейским космическим агентством распространены результаты наблюдений , которые свидетельствуют о значительном уменьшении площади Восточной части Большого Арала.

По данным экспертов ЕКА, снимки, сделанные с 2006 по 2009 год, свидетельствуют, что восточная часть Аральского моря потеряла 80% водной поверхности. Во многом этот процесс пересыхания, начавшийся полувека тому назад, связан с произведенным поворотом питавших его рек.

В последние двадцать лет море фактически разделилось на два водоема: Малый Арал с северной стороны (расположен на территории Казахстана) и Большой Арал с южной (находится на территории Казахстана и Узбекистана). С 2000 года Большой Арал в свою очередь разделился на две части — восточную и западную.

По мнению специалистов ЕКА, Большой Арал может полностью исчезнуть уже в 2020 году, сообщают информагентства.