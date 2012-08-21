Украину на музыкальном конкурсе «Песни моря» представит Инна Афанасьева ... из Запорожья

Новости Украины. 24 августа в Севастополе на территории Международного центра отдыха «Звездный Берег» стартует Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Песни моря». В этом году мероприятие пройдет в пятый раз. Украину на конкурсе представит Инна Афанасьева из Запорожья.

Как оказалось, украинская Афанасьева не имеет никакого отношения к заслуженной артистке Беларуси Инне Афанасьевой. Украинская исполнительница стала победительницей открытого телевизионного конкурса «Песни моря. Украина-2012», который проходил в Крыму с 1 по 10 июня 2012 года. В конкурсе приняли участие более 50 молодых артистов со всех регионов Украины, а также из России и Беларуси.

Инна Афанасьева, участница музыкального конкурса «Песни моря-2012»:

Я приехала в Крым для того, чтобы принять участие в музыкальном конкурсе «Песни моря-2012». Хочу посмотреть на конкурсантов, и конечно, показать себя. В детстве я очень хотела стать актрисой, но так случилось, что стала певицей. Желаю всем участникам удачи, пусть покажут себя с наилучшей стороны на этом конкурсе.



В течение двух дней на сцену концертного зала «Звездный берег» выйдут молодые исполнители из 15 стран мира. Оценивать выступления конкурсантов будет компетентное и авторитетное жюри – музыкальные продюсеры и продюсеры ведущих музыкальных телевизионных каналов мира, композиторы, музыковеды и музыкальные критики, артисты. Трансляцию конкурса проведут национальные телеканалы стран-участниц.

В прошлом году на международном конкурсе молодых исполнителей «Песни моря-2011» Беларусь представил Саша Немо. Белорусский артист завоевал второе место и денежную премию в размере $ 5 тыс., набрав по результатам двух конкурсных дней 37,58 баллов. Победительницей конкурса стала исполнительница из Узбекистана, её результат – 37,69 балла. Белорус назвал свой результат на конкурсе в Севастополе настоящей победой. По словам Саши Немо, «Песни моря» называют главным музыкальным событием года Украины и сравнивают с «Новой волной», «Славянским базаром» и даже «Евровидением».

Саша Немо, белорусский исполнитель:

Я как истинный джентельмен пропустил даму вперед. На самом деле любое призовое место в конкурсе такого уровня – это уже победа! Все конкурсанты очень сильные! После объявления результатов – шок! Радость бесконечная и... провал в памяти. Были настолько сильные эмоции, что ничего не помню. Только сейчас начинаю вспоминать, как это было. Таких подарков в творческом плане судьба мне еще не преподносила. Привез приз – статуэтку, какой-то минерал на подставочке...

По словам артистов и их продюсеров, участие в музыкальном конкурсе «Песни моря» – уникальная возможность проявить скрытые таланты – от вокальных до актёрских и хореографических.

Участие в этом музыкальном фестивале стало первой ступенькой в профессиональной карьере украинской певицы Alyosha (Алёша). Напомним, исполнительница с композицией «Sweet People» представила Украину на «Евровидении-2010».

Алёша, украинская исполнительница:

Эта сцена – это дом, который подарил мне первый шаг, который подарил мне веру в себя.

Белорусский продюсер Владимир Кубышкин называет конкурс одним из самых рейтинговых шоу на украинском телевидении. Его подопечная Анна Шаркунова принимала участие на конкурсе «Песни моря» в 2010, её результат – шестое место.

Владимир Кубышкин, белорусский продюсер:

«Песни моря» – главный эстрадный конкурс Украины, самое масштабное музыкальное мероприятие в стране. Туда съезжаются все местные звезды первой величины, гости из России. На украинском телевидении это очень рейтинговое шоу. Но главное – в конкурсной программе участвуют действительно сильные вокалисты. Я четко понял на этом форуме, что наши артисты поют ничуть не хуже, а даже лучше подавляющего большинства украинских звезд, которых мы видим по телевидению.