С 6 по 10 сентября в Ялте проходит «Восточный базар». СТВ покажет финал 9 сентября

Новости Беларуси. Уже завтра в Украине состоится открытие VIII Международного телевизионного конкурса «Восточный базар». Фестиваль эстрадных исполнителей по традиции пройдет в Ялте с 6 по 10 сентября, в легендарном концертном зале «Юбилейный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямую трансляцию ведут более 15 телеканалов мира. В этом году отбор артистов проводил телеканал СТВ - один из соорганизаторов «Восточного базара».

Беларусь представят сразу два исполнителя - Саша Немо и Анастасия Шеверенко. Ежегодно на «Восточный базар» съезжаются профессиональные вокалисты более чем из 30 стран.

Для Анастасии счастливым билетом на фестиваль стал телепроект СТВ. Еще в 2008 певица покорила публику своим талантом и обаянием, завоевав приз зрительских симпатий на проекте «Крутые ребята». Завтра зрителей и жюри крымского фестиваля девушка будет покорять романсами.

Анастасия Шеверенко, участница конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Я не задавала себе вопрос: будет победа или нет. Сейчас для меня важна подготовка и я концентрируюсь именно на этом. Песни лирические. Песни, которые, я думаю, мне подходят, в которых я могу показать лирический образ именно белорусской девушки.

Восточная атмосфера воцарится в Ялте на 3 дня. За это время каждый участник конкурса исполнит несколько песен на родном языке.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар» (Беларусь):

Я думаю, что для зрителей телеканала СТВ это потрясающая возможность посмотреть как проходит международный фестиваль где-то там, в Крыму, в Ялте, и как наши артисты там выступают. Представители от Беларуси всегда занимали там только призовые места, они очень достойно выступают. Надеюсь, что в этом году мы продолжим традицию и привезем сюда победу.

К слову, Беларусь на «Восточном базаре» представляют не только вокалисты, но и ведущая нашего телеканала Ирина Хануник-Ромбальская.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Состав ведущих будет достаточно интернациональный — белоруска, девушка из Казахстана и парень из Турции. Шоу обещает быть ярким. Мы в своем тандеме ведущих постараемся не подвести. Будем вести два полуфинальных шоу и финал.

Увидеть выступления и поболеть за артистов смогут все зрители телеканала СТВ. Как проводят свои дни участники фестиваля, вы узнаете из дневников проекта. А вечером 9 сентября в эфире Столичного телевидения - финал.