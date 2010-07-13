Опера и балет возвращаются в Несвижский замок

Вечер оперы и балета успешно прошел в одном из самых красивых замков Беларуси – Несвижском.

Вячеслав Волич, дирижер:

Несвижский замок – место одной из колыбелей профессиональной музыкальной культуры Беларуси XVII-XVIII веков. То, что мы сюда возвращаемся, с хорошим профессиональным уровнем современного театра, то, что мы все делаем в натуральной акустике, без подзвучки, дополнительных усилительных вещей. То, что мы привезли сюда оперу, которая здесь родилась, здесь была исполнена 230 лет назад, это европейская традиция.

Виктор Скоробогатов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Полтора года назад мы получили президентский грант на постановку оперы «Чужое багацце нікому не служыць». Год мы готовились, премьера должна была быть в июле, а в июне мы привезли артистов сюда, чтобы они увидели, где это все непосредственно происходило. Сделали им экскурсию в ратуше, экскурсию по замку. Они увидели магнатскую мощь, надели костюмы своих персонажей. Во время пресс-конференции исполнили несколько номеров из оперы: воодушевление было необыкновенное.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Символично то, что происходит все это в Несвижском замке. Символика заключается в том, что к нам возвращается история. История прошлых веков, то, что происходило в Несвиже: опера, театр, он возвращается в сегодняшний день. Я думаю, что очень важно, чтобы мы поняли, что наша культура, наша страна имеет глубокие корни. Это культурный пласт, который мы можем сегодня увидеть в Несвиже. Чтобы мы осознали, что благодаря этим корням, мы являемся частью общеевропейской культуры.