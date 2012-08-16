На конкурсе «Восточный базар» в Ялте Беларусь представят Саша Немо и Анастасия Шеверенко

Новости Беларуси. VIII фестиваль пройдет в Ялте с 6 по 10 сентября в легендарном концертном зале «Юбилейный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно на «Восточный базар» съезжаются профессиональные вокалисты из более чем 30 стран. Конкурс — подобно «брату» - «Славянскому базару» - собирает огромную зрительскую аудиторию. Отбор артистов в этом году проводил телеканал СТВ - один из соорганизаторов «Восточного базара».

До старта «Восточного базара» еще целых 3 недели, а Саша Немо уже во всеоружии. У певца вместо трех песен готово целых пять! Никак не может определиться. Зато все на белорусском языке. Правило «родного языка» на «Восточном базаре» остается неизменным.

Саша Немо, участник VIII международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

То, что мы будем делать, мы будем делать с полной ответственностью и с полной отдачей. По-другому быть не может. Представлять свою страну на международном конкурсе нужно достойно и на 100%.

Победитель в номинации «Лучший поп-исполнитель» Музыкальной премии СТВ 2010-го года, Саша репетирует ежедневно.

Анастасия Шеверенко — певица хоть и начинающая, но не без списка музыкальных побед. Обладательница приза зрительских симпатий телепроекта СТВ «Крутые ребята» в 2008-ом, покорять «Восточный базар» планирует лирическим вокалом. Среди песен, которые исполнит белокурая конкурсантка, - «Па-над белым пухам вишань» на стихи Максима Богдановича.

Анастасия Шеверенко, VIII участница 8-го международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Мне очень приятно, что у меня есть такая возможность – представить страну на конкурсе «Восточный Базар». Меня переполняют чувства. Но в первую очередь, это чувство ответственности и уверенности в том, что все будет хорошо.

Конкурс в Ялте стартовал в 2005-ом. Белорусы к участникам из Украины, Турции, Казахстана и России присоединились ровно через год.

Владимир Кубышкин, продюсер Анастасии Шеверенко:

Белорусские участники хорошо себя показывают всегда. У нас так принято - серьезно относиться к конкурсу. Всегда кто-то есть в тройке победителей. Всегда очень достойно смотрятся.

Увидеть и услышать выступление конкурсантов смогут все зрители СТВ. Вечером 9-го сентября в прямом эфире вы увидите трансляцию финала «Восточного базара». К слову, закрывать фестиваль в Ялте будет ведущая нашего телеканала Ирина Хануник-Ромбальская.