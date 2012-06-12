Лучано Паваротти – величайший тенор XX века, отменявший свои концерты, чтобы не пропустить футбольные матчи

Он – самый знаменитый тенор XX века. Самый сладкий и жаркий голос Италии. Король верхнего «до». Действительно, так брать верхние ноты, как он, легко, больше не мог никто.

Лучано Паваротти – знаменитый артист. Когда он пел, создавалась такая эйфория, что публика просто немела от восторга. Занавес после одного из спектаклей поднимался 160 раз.

Кроме пения у этого человека были еще две большие страсти. Это футбол, про который он знал все, и сам лихо гонял мяч в юности. А когда стал известным артистом, мог поменять временем свой концерт, перенести или вовсе отменить, если концерт совпадал с каким-то важным для него футбольным матчем.

А другой его страстью была еда. Обед для Паваротти – это кульминация дня. Три «вторых», обязательно паста, четыре десерта, он обожал сладкие булочки, которые выпекал его отец, пекарь. И был чрезвычайно горд тем, что знает 333 способа приготовления соуса для спагетти.

Он был такой большой и толстый (150 кг), что даже самые огромные залы были для него тесны. Он предпочитал петь на воздухе, на стадионах, в парках.

В 1990 году, на чемпионате мира по футболу в Италии, впервые выступило невероятное трио – трио трех великих теноров: Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и, конечно, он – Лучано Паваротти.

Певец Паваротти был так горд, что наконец соединились две его страсти – любовь к музыке и любовь к футболу. Потому что в его исполнении ария из оперы «Турандот» стала чуть ли не гимном проходящего чемпионата мира по футболу.

Кстати, стать великим артистом во многом помогла Лучано его жена Адуа. У нее было много замечательных качеств. Она была верной, послушной, родила ему трех дочерей, была потрясающей хозяйкой, великолепно готовила, что было очень важно для Паваротти. Была его секретарем, а главное, когда он только начинал, именно она заставила его брать дорогие уроки у лучших педагогов вокала.

Лучано был муж, которого всегда не было дома. У него были постоянные гастроли. И даже о рождении своих трех дочерей он узнавал по телефону.

Говорят, Адуа сама лично привела в дом Николетту. Николетта была не очень красива, не очень обаятельна, правда, хорошо образованна, заканчивала Болонский университет и была умна. Но Адуа, которая хотела сделать Николетту секретарем мужа, забыла о том, как молода девушка, вдвое моложе ее мужа, почти ровесница их старшей дочери.

И когда через некоторое время она увидела фотографии с берега Карибского моря, как ее муж обнимает Николетту, она пришла в ярость. Тут же сорвала табличку с фамилией Паваротти с двери их дома под Моденой. И начала бракоразводный процесс.

А Лучано был счастлив. Он помолодел, похудел на 20 кг, голос звучал замечательно. И он даже стал мечтать о том, что Николетта родит ему сына.

Николетта родила, правда, дочь. Но Лучано был все равно безмерно счастлив. «Я дал ей любовь к музыке, а она дала мне любовь», – говорил он.

В 2003 году состоялась их свадьба.

Лучано было уже 68 лет, и сил было уже не так много. Тем не менее, к своему 70-летию он задумал огромный тур по миру.

Пправда, через некоторое время в их доме стали случаться ссоры и скандалы. Скандалила Николетта. Она была очень жадная до денег, ее раздражало, что муж часто общается со старшими дочерьми, она старалась их поссорить, просто не разрешала ему встречаться со старыми приятелями. Конечно, Лучано от этого все более грустил, а потом появилась болезнь – страшная.

О мировом турне пришлось забыть. Последний концерт артиста – на открытии зимней Олимпиады в Турине в 2006 году.

Артист умер в сентябре 2009 года, его похоронили в родном городе, где он родился и вырос, в Модене.

Лучано Паваротти был действительно величайшим тенором, которому удалось то, что не удавалось многим – сделать классическую музыку популярной.

Элеонора Езерская