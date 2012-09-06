Кастинг проекта «Поющие города» прошел в Гомельской области

Новости Беларуси. 6 сентября кастинг телепроекта «Поющие города» прошел в Гомеле. Четвёртый день съёмочная группа телекомпании СТВ колесит по стране в поисках самородков. Позади остались Рогачёв, Жлобин, Речица, Светлогорск, Калинковичи, Мозырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кастинг, не смотря на будний день, пришло много желающих. Среди ожидающих своего выхода на сцену и новички, и маститые «кастингисты».

Дмитрий Леончик, участник кастинга телепроекта «Поющие города» Гомель:

На кастингах в Болгарии 2 года назад был, в Украине в этом году. Надо пробовать всегда. Набирать опыт. Без опыта музыкант ничто.

Кастингом в областном центре завершается первый этап телепроекта в Гомельской области. Впереди ещё пять областей и столица, всего 35 городов, которым суждено стать поющими.