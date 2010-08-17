Кайли Миноуг отправилась на Ибицу

Кайли Миноуг очень популярна в Европе и в Австралии, но годы берут свое, ничто не стоит на месте, а клипы Кайли Миноуг становится все более и более танцевальными.

Для начала PR-компании нового альбома «Афродита» Кайли Миноуг абсолютно адекватно выбрали престижный ночной клуб «Паша» на испанском острове Ибица.

Кайли Миноуг:

Конечно, я слышала про клуб «Паша», но никогда там не отдыхала. То, что я увидела здесь, приятно меня удивило.

На афишах клуба красовалась интригующая надпись «Специальный тайный гость». Но слухи о том, что это за гость, распространились сразу же после первой репетиции Кайли Миноуг. Большую пресс-конференцию с певицей транслировало местное телевидение.

Кайли Миноуг:

Сегодня я очень счастлива, потому что выходит мой 11-й альбом. Он такой активный и мобильный. Его записывали для танцевальных клубов. Я записывала песни под руководством продюсера Стюарта Прайса, который раньше помогал Мадонне. Сингл «All the lovers» мы распространили по всевозможным популярным радиостанциям.

Концертные шоу Кайли всегда экстравагантные с невероятными декорациями и костюмами. А тут на Ибице в клубе «Паша» она оделась в костюм Афродиты.