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Кайли Миноуг отправилась на Ибицу

17 августа 2010 10:07
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Кайли Миноуг очень популярна в Европе и в Австралии, но годы берут свое, ничто не стоит на месте, а клипы Кайли Миноуг становится все более и более танцевальными.

Для начала PR-компании нового альбома «Афродита» Кайли Миноуг абсолютно адекватно выбрали престижный ночной клуб «Паша» на испанском острове Ибица.

фото Кайли Миноуг

фото Кайли Миноуг

Кайли Миноуг:
Конечно, я слышала про клуб «Паша», но никогда там не отдыхала. То, что я увидела здесь, приятно меня удивило.

фото Кайли Миноуг

фото Кайли Миноуг

На афишах клуба красовалась интригующая надпись «Специальный тайный гость». Но слухи о том, что это за гость, распространились сразу же после первой репетиции Кайли Миноуг. Большую пресс-конференцию с певицей транслировало местное телевидение.

фото Кайли Миноуг

фото Кайли Миноуг

Кайли Миноуг:
Сегодня я очень счастлива, потому что выходит мой 11-й альбом. Он такой активный и мобильный. Его записывали для танцевальных клубов. Я записывала песни под руководством продюсера Стюарта Прайса, который раньше помогал Мадонне. Сингл «All the lovers» мы распространили по всевозможным популярным радиостанциям.

Концертные шоу Кайли всегда экстравагантные с невероятными декорациями и костюмами. А тут на Ибице в клубе «Паша» она оделась в костюм Афродиты.

фото Кайли Миноуг

фото Кайли Миноуг
# Звезды # Музыка

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