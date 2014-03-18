Белорусские битломаны: хороший музыкальный вкус или модная тенденция?

Новости Беларуси. «Битлз» - живая легенда, знаменитая ливерпульская четверка. Как их только не называли! Сегодня это знакомая музыка и ностальгия 60-ых! По сей день поклонники «Битлз» не забывают своих кумиров. На их творчестве выросло вот уже ни одно поколение минских битломанов.

Виктора Морозевича запросто можно назвать главным белорусским поклонником знаменитого ансамбля. Достаточно заглянуть к нему в гости! В коллекции у минского меломана все пластинки «Битлз» и порядка трех с половиной тысяч дисков популярных музыкантов!

Виктор Морозевич, битломан:

Есть очень много дисков, которые я собираю. Это диски, на которых другие исполнители перепевают музыку «Битлз». Мне очень нравится музыка «Битлз», которую исполняют на японском языке, на китайском, на польском, на испанском, на французском. Есть песни, которые посвящены группе, я то же их собираю. Эта пластинка первого пресса под номером 13. Это моя любимая пластинка, и я долго её искал, во всяком случае, я её нашел.

И это далеко не все, чем может похвастаться заядлый битломан! За 30 лет в домашнем архиве собралось и огромное количество раритетных фотографий. Вот этот снимок – редкий – кадр прибытия «Битлз» в Америку!

Виктор Морозевич, битломан:

Вот они сошли с трапа самолета. Эта первая фотография, которые мои знакомые купили на аукционе. Это оригинальное фото 64-го года.

Есть у Виктора Морозевича и уникальная гитара!

Виктор Морозевич, битломан:

Эта гитара точно такая же, как была у Джона Леннона. Вот такой оригинал.

Художница и журналист Надя Бука пусть и не помнит всеобщей эйфории по Битлз - родилась девушка гораздо позже – зато выросла она, в буквальном смысле, на их музыке. Ливерпульскую четверку любил её отец.

Надя Бука, художница:

Одно из первых моих воспоминаний – это лицо Джона Ленона. У нас были все пластинки. И, конечно, часто на проигрывателе часто звучали песни «Битлз». У нас часто собирались гости: писатели, музыканты.

Надя и сама не заметила, как влюбилась в «Битлз». Будучи студенткой в художественном колледже, девушка смастерила своего Джона Леннона.

Надя Бука, художница:

У нас было задание: все должны были сшить куклы в народных платьях. Надя решила, почему она должна делать девушку в народной костюме, сошью-ка я своего Джона Леннона. И вот я его шила втайне. Я тщательно продумала его костюм: какой пиджак он носил, у него был такой значок «Битлз».

Сегодня Надя – известная художница, автор уникальной техники – бутинанки. В скором будущем из-под ножниц девушки появится и работа с любимыми музыкантами.

Надя Бука, художница:

Есть несколько эскизов, но я их пока держу в тайне. Я думаю, что в следующем году её все увидят на одной из выставок. Я думаю, что это будет черно-белая работа, графичная.

Любовь Маланова – студентка и самая юная героиня сюжета, коллекционирует сувениры с любимой группой. К каждому экземпляру относится с особым трепетом! На концерте в Москве посчастливилось девушке и вживую увидеть самого сэра Пола Маккартни.

Любовь Маланова, битломанка:

Я оказалась в фан-зоне и поразило меня то, что все люди пропускали меня вперед. Было очень много людей в возрасте, и для них это такое счастье, что молодое поколение знает «Битлз».

Сегодня вкус к хорошей музыке Любовь прививает подрастающей сестрёнке, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Любовь Маланова, битломанка:

Так как у нас всегда звучала музыка «Битлз», естественно, она на неё тоже повлияла. Она учится на художника, и до сих пор рисует мне «Битлов».