Юбки наступившего сезона: сложный архитектурный крой, хорошо сохраняющие форму ткани и необычность объемов

Один из основных предметов женского весеннее-летнего гардероба – это, конечно же, юбки. Основной тенденцией наступившего сезона дизайнеры провозглашают скульптурность форм. То есть, использование сложной архитектуры кроя, хорошо сохраняющих форму тканей и необычность объемов.

Следующий громко заявивший о себе тренд – плиссировка. В строгие складки собрали юбки своих коллекций практически все модные дома.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Возвращаемся в 50-е, потому что в 50-е был самый пик плиссированных, пышных юбок.

Да, очень актуально плиссе, гофре, но это тоже должна быть удлиненная форма, тоже тонкие прозрачные ткани.

Прозрачные ткани – это именно то, чем должно запомниться предстоящее лето. Конечно, прозрачность целлофана – это вариант, скорее, подиумный. Но и для городских тротуаров кутюрье предлагают облачиться в облако чуть менее, но все-таки прозрачных, летящих юбок, под которыми легко можно рассмотреть ретро-белье.

Ольга Парфенович, дизайнер:

По силуэту – это длинная юбка, по гамме – очень спокойная. И яркая, и приглушенная. В сочетании с верхом она должна быть пышная, прозрачная. Можно надеть лосины и шортики, которые будут очень актуальны в этом сезоне.

Также в этом сезоне актуальна яркая цветовая гамма. В этом комплекте она четко показана. Яркий низ и яркий верх. В дополнение – ретро нижнее белье.

В лидеры сезона выбились и кружевные юбки. А также украшенные объемными фактурными деталями. В одном случае это легкие, как дуновение ветра, перья и паутинки. В другом – объемные аппликации. В третьем – россыпь камней всех цветов и размеров.

В коллекции наших дизайнеров – Марины и Ольги Парфенович – длинная кружевная юбка соседствует с топом и аксессуарами в стиле диско. Талию подчеркивает яркий ремень, завязанный узлом. Такого же тона – элемент массивной оправы солнцезащитных очков.

Теперь о длине. От мини, конечно, никуда не деться. Но короткие юбки стремятся к лаконичности кроя, скрашенного яркостью материалов и принтов.

Юбки средней длины из разряда скучных триумфально переходят в хиты лета-2012. Юбки-миди представлены, в основном, вариантами из легких, летящих материалов, присборенных на поясе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Предложение от сестер Парфенович – яркая юбка, собранная в широкую складку. В комплекте – полосатый топ и контрастные по цвету аксессуары.

Особый трепет модельеры испытали к юбкам-тюльпанам, которые эффектно подчеркивают линию бедер.

Обратите внимание – линия талии теперь оказывается там, где и задумано природой или даже значительно выше. Держащиеся на бедрах юбки в этом сезоне капитулировали.

Не уходят с модных подимов и длинные, в пол, юбки.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Юбки из тончайших тканей – шифон, легкий крепдешин, шелка. Рисунок может быть различный – крупный, однотонный. По цветовой гамме могут быть как однотонные, так и монохромные. Этот силуэт должен подчеркивать не то что идеальную фигуру, а вытягивать женщину и подчеркивать линию талии.

Собранные в крупные складки юбки в пол представлены очень широко. Но назвать их ханжескими теперь точно никому в голову не придет. Высокие симметричные и ассиметричные разрезы, прозрачные материалы или игривость кроя. Все эти дизайнерские находки, похоже, оставляют возможность прогуляться в макси теперь только максимально смелым.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Должны быть видны очертания ног. Ноги могут быть закрыты плотными колготами или лосинами. Под юбку такую можно надеть еще и шорты.

Параллельно с легкими тканями, не стоит забрасывать в дальние углы и плотные, тяжелые ткани.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Здесь представлена юбка из бархата с рисунком. Конечно, кружево актуально в этом сезоне. Блуза не из тонкого кружева, а из более плотного, вязаного.

В крупных складках такой юбки спрятаны карманы. Это, конечно, абсолютно вечерний вариант наряда.

В то же время строгие офисные юбки-карандаши накануне лета сбросили весь свой формализм. Классические узкие модели, правда, предлагаются в более изящном крое, легких тканях и с оригинальными рисунками.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Что касается джинса, то он в коллекциях этого года почти отсутствует. Да, хлопок присутствует, но джинсовой ткани как таковой нет в коллекциях, она ушла на задний план. В основном на первом плане шелковые ткани.

В общем, больше легкости и уверенности в себе: только тогда вы окажетесь с этой весной и летом одинаково яркими и соблазнительными.