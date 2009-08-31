Все о выборе и покупке тканей

Натуральные материалы, интересные модели от Открытого Акционерного общества «КАМВОЛЬ». (ФОТО+ВИДЕО)

Можно до дыр просматривать модные журналы, внимательно изучать все новейшие коллекции и с упорством истинного марафонца посещать бутики и салоны эксклюзивной одежды, и все равно последний писк моды слышится лишь издалека. Проще действовать по принципу - мода проходит, стиль остается.

Натуральные материалы, интересные модели и, самое главное, качество по разумной цене от Открытого Акционерного общества «КАМВОЛЬ».

НОВОСТИ РЫНКА

На внутреннем рынке страны одежда зарубежных марок преобладает над товарами белорусских производителей. Предприятия, выпускающие камвольные ткани, можно пересчитать по пальцам. На белорусский рынок попадает от силы 40% выпускаемого товара, остальное идет на экспорт. В связи со сложным экономическим положением на мировом рынке и изменением внешних и внутренних торгово-экономических отношений значительно сократились объемы экспортных поставок тканей в Российскую Федерацию. Новыми рынками сбыта для продукции белорусских производителей стали страны Средней Азии – Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Рассматриваются вопросы экспорта камвольных, шерстяных и полушерстяных тканей в страны Прибалтики и Евросоюза.

Сегодня в шерстяной, как ни в одной другой отрасли текстильной промышленности, сложилось весьма непростое положение. За последние годы объем продаж резко сократился. Многие крупные швейные фабрики «приказали долго жить», а те, которым удается выживать, уменьшили объемы потребления с десятков тысяч метров до тысяч метров в год. Часто работают на давальческом сырье и выпускают продукцию небольшими партиями. Единицы из них идут на риск и вкладывают деньги в разработку собственной коллекции.

В промышленной коллекции предприятия более 125-ти артикулов тканей, различных по составу и структуре. Номенклатура колораторной гаммы превышает 200 цветорисунков. С каждым новым сезоном ассортимент увеличивается и становится более разнообразным.

ЭКСПЕРТЫ О ПРЕДПРИЯТИИ

- Получается так, что, например, мы изготовили ткани. Швейники из нашего количества тканей отобрали только часть, пошили готовые изделия, а из этой части готовых изделий торговля отобрала еще меньшую часть. И у конкретного покупателя складывается мнение, что всего есть 3 или 4 ткани, а всю эту большую гамму, которая была разработана и по воле стечений обстоятельств каких-то конкретных людей на рынок эта ткань не выходит, - рассказал телекомпании «Столичное телевидение» генеральный директор ОАО «КАМВОЛЬ» Андрей Мытник.

Для повышения защитных свойств тканей «КАМВОЛЬ» предлагает спектр специальных видов отделок – умягчающую, масло-, грязе-, водоотталкивающую, антистатическую, молестойкую, несминаемую, что позволяет облегчить уход за изделиями, улучшить их товарный вид.

- Согласно указам президента 308-го и 282-го нам оказана большая государственная поддержка для технического перевооружения. В плане этой поддержки нами закуплено 24 единицы технологического оборудования. В этом году уже состоялись конкурсные торги по закупке соответствующего оборудования, чтобы полностью создать цепочку по выпуску конкурентоспособной ткани, - рассказал главный инженер ОАО «КАМВОЛЬ» Александр Лазарев.

Спрос на качественные ткани растет. Все, что было произведено за 7 месяцев текущего года на предприятии, уже поступило к швейникам и в торговлю, даже частично разгружены складские помещения.

- Мы - сырьевая база для всех швейных предприятий Республики Беларусь, поэтому мы на сегодняшний момент стараемся изготовить продукт, именно ткань. Но для того, чтобы показать как из этой ткани выглядит готовое изделие, в этом году мы специально изготовили коллекцию одежды мальчика и девочки, которую мы показывали на традиционно проходящей выставке Беллегпрома, - рассказал телекомпании «Столичное телевидение» генеральный директор ОАО «КАМВОЛЬ» Андрей Мытник.

Ткани костюмные, чистошерстяные, полушерстяные, плательные, специального назначения для пошива форменной одежды для ведомственных структур, мебельные, шторные, сорочечные ткани – перечислять виды изготавливаемых из натуральных материалов тканей можно долго. Еще больше времени потребуется, чтобы огласить их названия – «Милорд», «Премьер», «Есения», «Марио», «Голланд», «Дуэт», «Рондо», «Эдем». Причем ткани удачно соединяют в себе и авангард и классику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Я достаточно часто пользуюсь тканями ОАО «КАМВОЛЬ». Натуральность – это прежде всего, достаточно неплохой ассортимент. Мои друзья в России даже занимаются продажей, являются одними из дистрибьютеров ОАО «КАМВОЛЬ» и по их продажам, в принципе, даже на российском рынке, понятно, что есть спрос и там, - рассказал телеканалу СТВ модельер Иван Айплатов.

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Постоянно обновляется ассортимент тканей, улучшается их художественно-колористическое оформление. Разрабатываются артикулы тканей с использованием новых видов волокон. Продукция пользуется успехом как у белорусских, так и у зарубежных потребителей, в частности, это страны бывшего СНГ и средней Азии.

Натуральные волокна, модернизация технологического процесса, новые творческие разработки и высокое качество – неудивительно, что ОАО «КАМВОЛЬ» является монополистом по производству чистошерстяных и полушерстяных тканей в нашей стране. Последние 5 лет продукция предприятия неизменно признавалась лучшей тканью года.

- Сегодня мы двигаемся в двух направлениях. Первое – это создание товаропроводящей сети, то есть приближение продукции к потребителю. Второе направление – это прямые контакты с инофирмами, ну и, конечно, работа через интернет – возможности здесь большие и потенциальные, мы их не полностью еще используем, к сожалению, в нашей работе, - рассказал телеканалу СТВ начальник службы маркетинга и внешнеэкономических связей ОАО «КАМВОЛЬ» Марат Коган.

Легкая промышленность кажется легкой только на словах. На самом деле это тяжелый, сложный, многоуровневый процесс. На создание образца ткани уходит 90 дней, потом еще 90 изготавливается ткань. В течение месяца швейники шьют модели, плюс время на усовершенствование и доработки. Проходит более полугода прежде, чем новая идея камвольной или шерстяной обновки воплотится в жизнь и станет доступна потребителям. Путем нехитрых математических расчетов можно узнать, насколько коллектив «КАМВОЛя» должен предугадывать, предвидеть и просчитывать все веяния моды, чтобы выпускать партии модной и стильной ткани.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ

- В этом сезоне, как никогда, очень популярна «клетка». «Клетка» популярна в женской одежде, молодежной и в одежде детского ассортимента. Наш творческий коллектив в художественной мастерской разработал очень большое количество разнообразных «клеток» на любой вкус – это «клетки» светлые, темные, на синем фоне, зеленом, бордовом - то, что обычно приемлемо для пошива деловой одежды для школьников, - рассказала начальник художественной мастерской ОАО «КАМВОЛЬ» Ирина Мохова.

С камвольными тканями конкурируют полиэфирные ткани, с которыми швейники охотно работают. Если покупатель не может позволить себе купить полушерстяной костюм, обладающий хорошими эксплуатационными и гигиеническими свойствами, он возьмет костюм из полиэстера. При этом он должен отдавать себе отчет в том, что одевается сам и одевает своего ребенка в «скафандр». Встает актуальный вопрос – качество или цена?

- Существуют санитарные нормы и правила, в соответствии с которыми допустимое вложение химических, искусственных волокон в ткани верха школьной формы должно составлять не более 67%. В торговой сети продается школьная форма с пометкой «праздничная», и многие родители, думая, почему бы их ребенку не ходить в праздничной форме каждый день, покупают таким образом не всегда качественное, хорошее изделие, - рассказал телекомпании «Столичное телевидение» заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «КАМВОЛЬ» Олег Урбанович.

Заботливым родителям следует внимательно проверять процентное соотношение натуральных и химических составляющих в детской школьной форме. Многие швейные предприятия используют при пошиве зарубежные ткани, в которых процент натуральных материалов меньше указанного в санитарных нормах. В семейном бюджете незначительная экономия, а ребенок целый день ходит во вредной для здоровья одежде.

- Мы подготовили даже такую памятку, чтобы родители и дети видели, что сегодня все-таки нужно носить одежду из натуральных волокон, с тем, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал, находясь в школе, - рассказал телеканалу СТВ начальник службы маркетинга и внешнеэкономических связей ОАО «КАМВОЛЬ» Марат Коган.

ПОД ЗАНАВЕС

Кстати, дорогие папы и мамы, Вы никогда не задумывались, почему больше всего долгожителей среди населения гор? Ответ прост. Они смолоду берегут здоровье и носят одежду только из натуральных материалов. Почему бы и нам с Вами не выбирать для себя и своих детей красивые натуральные вещи, изготовленные и пошитые на белорусских предприятиях.