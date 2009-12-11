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Вивьен Вествуд: Не покупайте одежду. Поддержите экологию!

11 декабря 2009 11:59
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Уважаемая бабушка, мать стиля панк, вдохновительница группы «Sex Pistols», легендарная британская дизайнер Вивьен Вествуд может позволить себе шутить.

Ее дела в сфере продаж разноплановых моделей и коллекций идут неплохо. За кулисами «бабушка» продвигала юную певицу Николу Робертс, а на подиуме представляла свою летнюю коллекцию.

Коллекция одежды Вивьен Вествуд

Название коллекции «Англомания». Почему так? В ней присутствуют все характерные для Англии вещи — необычайные цвета, не совсем открытый юмор, ряд политических призывов. А все нынешние политические призывы Вествуд - на тему экологии.

Коллекция Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд:

- Нередко можно увидеть девушек, которые одеваются непонятно во что и непонятно как. Идея интересная, но мой сегодняшний совет будет таким: «Хотите поддержать битву за экологию, не нужно покупать ничего из одежды 6 месяцев. Потом, когда захочется купить одну вещь, нужно придти ко мне.

Вивьен Вествуд

«Бабушка» не теряет чувства юмора. Наоборот, она сама так же, как ее коллекция моделей, является воплощением тонкого английского юмора.

Коллекция Вивьен Вествуд

# Экология # Мода

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