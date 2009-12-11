Вивьен Вествуд: Не покупайте одежду. Поддержите экологию!

Уважаемая бабушка, мать стиля панк, вдохновительница группы «Sex Pistols», легендарная британская дизайнер Вивьен Вествуд может позволить себе шутить.

Ее дела в сфере продаж разноплановых моделей и коллекций идут неплохо. За кулисами «бабушка» продвигала юную певицу Николу Робертс, а на подиуме представляла свою летнюю коллекцию.

Название коллекции «Англомания». Почему так? В ней присутствуют все характерные для Англии вещи — необычайные цвета, не совсем открытый юмор, ряд политических призывов. А все нынешние политические призывы Вествуд - на тему экологии.

Вивьен Вествуд:

- Нередко можно увидеть девушек, которые одеваются непонятно во что и непонятно как. Идея интересная, но мой сегодняшний совет будет таким: «Хотите поддержать битву за экологию, не нужно покупать ничего из одежды 6 месяцев. Потом, когда захочется купить одну вещь, нужно придти ко мне.

«Бабушка» не теряет чувства юмора. Наоборот, она сама так же, как ее коллекция моделей, является воплощением тонкого английского юмора.