Видео. Модные тенденции весны 2010

Риск, смелость и немного сумасшествия добавят красок в жизни. А кокетливая ветренность станет главным козырем весны-2010.

Весенний сезон поет гимн женственности и скромности. Вычурный крой и буйство деталей, принтов и красок покинули дизайнерские коллекции. Цветовыми фаворитами выступают черная, белая и телесная гаммы. Их верной свитой становится разнообразие свежих весенних оттенков – нежный бирюзовый, таинственный синий, игривый желтый и смелый коралловый.

Алена Попова, стилист:

Вот изделие, в котором учтены и черный, и белый цвета. Вот такое чудесное микроплатье из тонкого трикотажа, в котором еще присутствует декоративный элемент.

Этот женственный предмет гардероба можно использовать самостоятельно или в сочетании с леггинсами. Они, кстати, становятся все тоньше и все прозрачнее. А вот позиции мужского стиля в женской моде остаются прочными. Более того, теперь он проникает даже в элегантные платья.

Алена Попова:

Единственная дизайнерская придумка этого конкретного изделия в том, что у этого микроплатья, несмотря на то, что оно воплощает в себе мужскую тему, есть все-таки женское кокетство.

Для более сдержанных барышень дизайнеры предлагают стилизованную амуницию всадников и вариации на тему гусарских кителей. Милитари-гардероб, торжественно маршируя из зимы в весну, украшает, подчеркивает женственные линии и придает звонкую сексуальность своей счастливой обладательнице.

Алена Попова:

Вот такой тип пиджака очень хорошо набросить на длинное шелковое платье или на белую майку, которую вы наденете под рваные джинсы. Все равно это будет элегантно.

Тему функциональности дополнит возвращение де́нима. Во всех элементах гардероба и даже в аксессуарах джинсовая ткань сыграет весной первую скрипку. Вернется также мода на потертости и рваности. Однако все полеты дизайнерской фантазии воплощаются в лаконичных формах.

Завершающий штрих весенних коллекций - это откровенная женственность. Батист, муслин, атлас, шелк, обилие прозрачных деталей и кружев - все это приносит в повседневный стиль сладкую тему будуарных страстей. Так что смелые модницы легко заставят обезоруженные мужские сердца биться быстрее.

Алена Попова:

Вот вам типичный топ этого сезона, который, с моей точки зрения, полностью пришел к нам из спальни, из будуара. Такой микро-топ, в котором использованы тончайшие муслины, рюши, драпировки. Такой топ можно одеть к брюкам, к джинсам.

Темные цвета подобных комплектов в этом сезоне - признак скромности. Бельевая тематика гармонично сыграет в дуэте с шароварами. Свободные брюки скроют маленькие досадности фигуры и подарят долгожданную свободу ножкам.

Модная весна – это не только скромность и женственность. Риск, смелость и немного сумасшествия добавят красок в жизни. А кокетливая ветренность станет главным козырем весны-2010.