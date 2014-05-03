Супермодель Наталья Водянова стала мамой в четвертый раз. Малыша назвали Максимом

Новости России. Прославленная российская супермодель Наталья Водянова 2 мая в четвертый раз стала мамой.

Наталья и ее возлюбленный Антуан Арно назвали малыша Максимом.

Наталья Водянова (на своей странице в социальной сети):

Ребенок родился богатырем: рост 55 см и вес 4200 гр. Малыш и я чувствуем себя превосходно.

С наследником империи LVMH Антуаном Арно Водянова встречается с 2011 года.

Новорожденный Максим – первый ребенок в жизни 34-летнего французского миллиардера.

Наталья Водянова воспитывает троих детей от первого мужа, британского лорда Джастина Портмана. Их сыну Лукасу – 12, дочери Неве – 8, сыну Виктору – 6 лет.

Вплоть до самых родов Наталья Водянова принимала активное участие в общественной жизни. Напомним, в марте супермодель и посол Паралимпийских Игр в Сочи представила мотивационное видео в поддержку людей с ограниченными возможностями. Девушка бежит по пустому ангару. Вместо правой ноги – бионический протез. Смотрите видео.

Наталья Водянова (в интервью «ИТАР-ТАСС»):

Хочу поблагодарить паралимпийцев, которые вдохновили меня на этот жизнеутверждающий проект. У меня была возможность поближе познакомиться с паралимпийцами и людьми, которые участвуют в этом движении. Эта тема стала очень близкой. То, как они приняли испытания, которые им послала жизнь, как они пришли к полноценной жизни и полноценному ощущению счастья, силы. Это люди должны восприниматься как герои, с чувством восхищения. Они – пример, который должен нас вдохновлять делать правильный выбор, рассматривая любую жизненную ситуацию с позитивной стороны, находя в ней не препятствия, а возможности.