Ремни всегда в моде

Как же правильно подобрать ремень (ФОТО+ВИДЕО)

Для прекрасной половины человечества пояс издавна был символом чистоты и непорочности, а также служил оберегом от злых духов. Волшебными качествами вечной молодости и сексуальной привлекательности обладал и воспетый в греческих мифах пояс богини любви Афродиты. Он источал чарующий аромат, любовная власть которого подчиняла себе и богов, и людей.

Сегодня, затягивая пояс или ремень, мы уже не придаем им особого символического значения. Но, как и любые детали костюма, эти аксессуары остаются значимыми и красноречивыми. Один взгляд на ваш ремень – и окружающие могут оценить не только ваш вкус и чувство меры, но и знание своей фигуры. Особенно если вы – поклонница моды на крупные пряжки.

- Если у Вас на поясе на ремне есть такой яркий центральный элемент, который, в принципе, задал уже фактуру Вашего образа, то вот здесь Вам нужно быть очень аккуратной, - рассказала стилист Алена Попова.

Само собой разумеется, что объем Вашей талии с таким ремнем незамеченным не останется. Хорошо, если нет причин его скрывать, но ремень – вещь коварная. Он подчеркивает пропорции тела, а, значит, могут пострадать и объем Ваших бедер, и длина ног.

- Если вы не уверены в том, что Ваши ноги достаточно длинны, то пряжка — либо вытянет Ваши ноги, либо обрежет Вам их, - рассказала стилист Алена Попова.

Посему покупка ремня – это тот случай, когда лучше семь раз примерить и один - купить. Если пропорции Вашей фигуры оставляют желать лучшего и Вы сомневаетесь, что справитесь с ярким акцентом, то риск, пожалуй, не оправдан, когда вокруг такое разнообразие моделей.

Однако тем, кто не любит оставаться за бортом модных течений, придется пойти более сложным путем – отправиться в спортзал или отказаться от любимых лакомств. В этом сезоне на подиумах правит балом осиная талия, подчеркивающие стройность пояса-корсеты и широкие ремни.

Широкие ремни идеально подходят тем обладательницам эталонной фигуры, которые чаще носят платья и юбки, нежели брюки. В таком сочетании ремень становится удобной игрушкой, которая будет вдвойне интересна, если раскрасить ее ярким цветом.

Такой фантазийный ремень не только оживит однотонный наряд, подчеркнув Вашу индивидуальность, но и сгладит мешковатость любимого платья, если Вы переусердствуете с диетой. Наконец, пояс или ремень – это аксессуар, способный превращать один костюм в другой.

Еще одна модная идея для игры – сочетание сразу двух и даже трех поясов на одном костюме одновременно. Это могут быть абсолютно разные модели. Главное, не ошибиться с цветовой гаммой. Поможет в этом классический закон создания гармоничного образа.

- Как правило, если речь идет о традиции, то ремень входит в триаду аксессуаров — обувь, ремень и сумка или обувь, ремень и перчатки. Он должен быть в цвет и в фактуру. Чтобы уже совсем быть уверенным, то должен быть одинаковый бренд и одинаковая коллекция.

С другой стороны, ремень, сделанный специально для конкретного платья, становится его рабом. Так что, возможно, стоит все-таки сделать выбор в пользу более универсального варианта, не менее при этом интересного. Ведь выбирать – есть из чего!