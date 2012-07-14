Парижская Неделя высокой моды: Christian Dior нашёл замену Джону Гальяно

Раскрыта главная интрига Парижской Недели высокой моды. Коллекцию модного дома Christian Dior представил бельгийский дизайнер марки Раф Симонс.

Кристиан Диор почти год искал замену своему бывшему главному дизайнеру Джону Гальяно, который проработал с Dior более 15 лет. После того, как Джон Гальяно «прославился» своим антисемитским высказыванием, он был уволен.

9 апреля 2012 года стало известно о назначении на пост арт-директора модного дома бельгийского модельера. Сам же Раф Симонс, приняв предложение от руководства Christian Dior, покинул Jil Sander, бренд, с которым он сотрудничал больше 7 лет.

Дебютная коллекция Симонса сохранила характерные для Диора акценты на талии и пышные юбки. К подчёркнуто женскому силуэту добавились цветочные мотивы. При этом в новой коллекции немало однотонных вещей: серых, красных, молочно-белых, ярко-жёлтых.