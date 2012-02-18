Мужской повседневный гардероб: практичная элегантность, консерватизм и минимализм

В руках дизайнера-стилиста Марины Парфенович – главные составляющие гардероба современного мужчины. В этом сезоне наши рыцари могут порадовать себя разнообразием материалов и цветов, а также побаловать смешением различных стилей в одном комплекте.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Появились мужские комплекты, явно выраженные в фолк-стиле. Это различные брюки из плотных шерстяных тканей, интересного кроя, с заниженной линией сиденья. То есть, своего рода, то, что мужчины не привыкли носить в обыденной жизни.

Советуем отнестись с почтением к обилию насыщенных оттенков. Синие, терракотовые, красные, малахитовые – все они нынче заслуживают места в мужской гардеробной. При этом базой по-прежнему остаются, конечно, классические черные, белые и серые тона. В качестве выразительных дополнений могут выступать аксессуары, жилеты и обувь.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Очень будет актуально и интересно смотреться, например, темный комплект (черная рубашка, черные брюки) с красными кедами. Но должна быть в рубашке какая-то торочка красного цвета. То есть чтобы это все грамотно сочеталось.

В качестве декора аксессуаров будут уместны заклепки, фактурность и неожиданные сочетания различных материалов. При этом золотое правило, что ремень должен петь в унисон с обувью, уже не действует. Фантазируйте!

Главным же глотком свежести в грядущем сезоне станет уже обозначенный фолк-стиль, сообщили в программе «Большой завтрак».

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Вот такие брючки. Они из хлопка, но смотрятся как будто из плотной шерсти. Снизу трикотажные манжеты. Это можно носить вовнутрь обуви, в сапоги брутального стиля. Они достаточно свободного кроя, с заниженной линией сиденья. Это свобода, нет дискомфорта, можно позволить во время отдыха.

Такие брюки сочетаются с уютной водолазкой и джемпером толстой вязки. Тренд сезона – плотный кардиган до середины бедра. Найти его в салонах и бутиках не так просто, но если удастся, знайте: бонусом вы получите немало восторженных женских взглядов.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Черная рубашка, черные брюки, серый джемпер. Если мы говорим о черной рубашке, то, конечно, лучше, когда будет какое-то дополнение цвета, текстуры, фактуры. Здесь видим дополнение клетки синего цвета. Сочетание черного и синего, что раньше было непозволительно, сейчас выглядит интересно.

И, например, манжеты, которые можно отвернуть, и комплект приобретет совершенно другой стиль и образ.

Еще один необходимый комплект для мужчины, желающего следовать последним тенденциям. Сочетание белого, серого и синего. Что-то новое и в то же время не радикально меняющее ваш стиль.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Если мы говорим о рубашке, то она белая, а окантовка цветная. Эта окантовка в манжетах и по воротничку.

Но основное, на что я хотела бы обратить внимание, это то, что на белой рубашке не обязательно должны быть белые пуговицы. Они могут быть металлическими, черными, разной цветовой гаммы.

И вообще, джентльмены, не бойтесь яркости вашего гардероба, экспериментируйте! Начать можно с малого: заменить свободную рубашку приталенной и выпустить ее поверх брюк. Забудьте о строгих правилах, они сегодня уже не актуальны.