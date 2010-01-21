Модные тенденции этого сезона: трикотажные, вязаные платья и туники. Аксессуары к ним

Трикотажные платья многие женщины недолюбливают. Считается, что такая одежда может подчеркнуть все недостатки фигуры. Тем не менее, этой зимой дизайнеры настоятельно советуют модницам облачиться именно в уют трикотажного платья. Вязаное платье эксклюзивно и очень женственно. Оно всегда на пике моды, так как является неувядающей классикой.
Верными атрибутами женственности зимой 2010-го становятся трикотажные платья, туники и юбки. В этом сезоне дизайнеры освежили трикотажную вязку объемными воротниками, рукавом «летучая мышь», асимметричностью и широкой цветовой гаммой. Только не попадитесь в заманчивую ловушку трикотажного многообразия, в первую очередь обращайте внимание на удобство, практичность и качество.
Алена Попова, стилист:
- Трикотажная юбка - это конструкторско-сложный гардеробный предмет и, на самом деле, не очень практичный, потому что с нашей погодой если это длинная юбка – мы «убьем» подол, если короткая – есть вероятность того, что мы ее затянем.
Базовым украшением теплого трикотажа становится качественная шерстяная ткань. Мохер, кашемир и меринос становятся основой в составе зимних вещей. Обладательницам изящных форм стоит обратить внимание на гладкий трикотаж. Подчеркнет утонченную фигуру ткань с добавлением полиэстера или эластана. Гладкие структуры очень лаконичны, их легко обыграть изящной брошью, длинной бижутерией или широкими поясами.
Алена Попова, стилист:
- Если у вас есть разные пояса, ремни разного цвета, если есть модные уже несколько сезонов фешн-джори, бижутерия, то такое сочетание, такая игра, такой водоворот в гардеробе позволяет долго жить этим мягким лаконичным фактурам .
Поводом для экспериментов станут и туники. Невзрачными они обманчиво кажутся в магазине лишь на первый взгляд. Союзником в игре с неинтересным трикотажем станут дополнительные аксессуары. При условии соблюдения законов жанра исход модной забавы всегда будет в вашу пользу.
Алена Попова, стилист:
- Представьте, что этот кардиган вы надели на блузку из яркого синего атласа на оттенок светлее. Красота? А внизу струящаяся шелковая атласная юбка, пусть синяя или молочная. В любом случае зимой синий цвет – фактурный, мягкий. Найдите из такого же мохера красивый длинный шарф, синий, фактурный. И вы еще раз одеты.
В морозные дни в дополнение к платьям и туникам подбирайте плотные колготы или леггинсы, которые и согреют, и подчеркнут стройность ножек. Для платьев с короткими рукавами идеально подойдут длинные перчатки или митенки. Утеплиться можно и с помощью тонкого джемпера, который надевается под платье или трикотажный сарафан, а завершит образ теплый жакет. Трикотажные платья и туники уместны и в офисе, и на вечеринке. Это практичные и функциональные предметы гардероба, не выходящие из моды. А главное - позволят держать вас в объективе восхищенных мужских взглядов, даже в лютый мороз.