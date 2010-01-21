Модные тенденции этого сезона: трикотажные, вязаные платья и туники. Аксессуары к ним

Вязаное платье эксклюзивно и очень женственно. Оно всегда на пике моды, так как является неувядающей классикой.

Трикотажные платья многие женщины недолюбливают. Считается, что такая одежда может подчеркнуть все недостатки фигуры. Тем не менее, этой зимой дизайнеры настоятельно советуют модницам облачиться именно в уют трикотажного платья. Вязаное платье эксклюзивно и очень женственно. Оно всегда на пике моды, так как является неувядающей классикой.

Верными атрибутами женственности зимой 2010-го становятся трикотажные платья, туники и юбки. В этом сезоне дизайнеры освежили трикотажную вязку объемными воротниками, рукавом «летучая мышь», асимметричностью и широкой цветовой гаммой. Только не попадитесь в заманчивую ловушку трикотажного многообразия, в первую очередь обращайте внимание на удобство, практичность и качество.

Алена Попова, стилист:

- Трикотажная юбка - это конструкторско-сложный гардеробный предмет и, на самом деле, не очень практичный, потому что с нашей погодой если это длинная юбка – мы «убьем» подол, если короткая – есть вероятность того, что мы ее затянем.

Базовым украшением теплого трикотажа становится качественная шерстяная ткань. Мохер, кашемир и меринос становятся основой в составе зимних вещей. Обладательницам изящных форм стоит обратить внимание на гладкий трикотаж. Подчеркнет утонченную фигуру ткань с добавлением полиэстера или эластана. Гладкие структуры очень лаконичны, их легко обыграть изящной брошью, длинной бижутерией или широкими поясами.

Алена Попова, стилист:

- Если у вас есть разные пояса, ремни разного цвета, если есть модные уже несколько сезонов фешн-джори, бижутерия, то такое сочетание, такая игра, такой водоворот в гардеробе позволяет долго жить этим мягким лаконичным фактурам .

Поводом для экспериментов станут и туники. Невзрачными они обманчиво кажутся в магазине лишь на первый взгляд. Союзником в игре с неинтересным трикотажем станут дополнительные аксессуары. При условии соблюдения законов жанра исход модной забавы всегда будет в вашу пользу.

Алена Попова, стилист:

- Представьте, что этот кардиган вы надели на блузку из яркого синего атласа на оттенок светлее. Красота? А внизу струящаяся шелковая атласная юбка, пусть синяя или молочная. В любом случае зимой синий цвет – фактурный, мягкий. Найдите из такого же мохера красивый длинный шарф, синий, фактурный. И вы еще раз одеты.

В морозные дни в дополнение к платьям и туникам подбирайте плотные колготы или леггинсы, которые и согреют, и подчеркнут стройность ножек. Для платьев с короткими рукавами идеально подойдут длинные перчатки или митенки. Утеплиться можно и с помощью тонкого джемпера, который надевается под платье или трикотажный сарафан, а завершит образ теплый жакет. Трикотажные платья и туники уместны и в офисе, и на вечеринке. Это практичные и функциональные предметы гардероба, не выходящие из моды. А главное - позволят держать вас в объективе восхищенных мужских взглядов, даже в лютый мороз.