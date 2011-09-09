К началу финала конкурса «Мисс Минск-2011» все готово!

Закулисье напоминает салон красоты. Девушкам наносят макияж, соответствующий образу.
Много работы и по костюмам. Семь стилистов будут перевоплощать красавиц перед каждым дефиле.
К слову, им предстоит четыре выхода: в свадебных платьях, купальниках, в одежде молодых белорусских дизайнеров и вечерних нарядах.
Здесь важно ничего не перепутать. У девушек есть для этого свои костюмеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Елена Бертош, художник по костюмам:
Не каждый помнит свои платья, костюмы. Подбегают к костюмеру и все успешно складывается.
Шикарные наряды: и перья, и аппликация.
Девушки не скрывают волнения.
Участницы конкурса «Мисс Минск-2011»:
У всех девушек суматоха, переживаем. Все бегают, кричат.
Настроение замечательно. Я это воспринимаю как какой-то праздник. Мы так долго этого ждали, готовились. Есть небольшая усталость, но она приятная. Я рада, что это событие происходит.
В эфире телеканала СТВ красочное шоу зрители смогут увидеть в День города, 10 сентября.
Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»