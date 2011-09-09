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К началу финала конкурса «Мисс Минск-2011» все готово!

09 сентября 2011 14:39
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До начала финала конкурса остались считанные часы. Накануне закончилась генеральная репетиция. На сцену Дворца спорта выйдут 28 конкурсанток. Победительниц назовут в восьми номинациях.

Закулисье напоминает салон красоты. Девушкам наносят макияж, соответствующий образу.

«Мисс Минск-2011». Подготовка

«Мисс Минск-2011». Подготовка

Много работы и по костюмам. Семь стилистов будут перевоплощать красавиц перед каждым дефиле.

Костюмы для конкурса «Мисс Минск-2011»

Костюмы для конкурса «Мисс Минск-2011»

К слову, им предстоит четыре выхода: в свадебных платьях, купальниках, в одежде молодых белорусских дизайнеров и вечерних нарядах.

«Мисс Минск-2011». Подготовка

«Мисс Минск-2011». Подготовка

«Мисс Минск-2011». Подготовка

«Мисс Минск-2011». Подготовка

«Мисс Минск-2011». Подготовка

Здесь важно ничего не перепутать. У девушек есть для этого свои костюмеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Бертош

Елена Бертош, художник по костюмам:
Не каждый помнит свои платья, костюмы. Подбегают к костюмеру и все успешно складывается.
Шикарные наряды: и перья, и аппликация.

Елена Бертош

Девушки не скрывают волнения.

Участница конкурса «Мисс Минск-2011»

Участницы конкурса «Мисс Минск-2011»:
У всех девушек суматоха, переживаем. Все бегают, кричат.

Участница конкурса «Мисс Минск-2011»

Настроение замечательно. Я это воспринимаю как какой-то праздник. Мы так долго этого ждали, готовились. Есть небольшая усталость, но она приятная. Я рада, что это событие происходит.

В эфире телеканала СТВ красочное шоу зрители смогут увидеть в День города, 10 сентября.

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск

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