К началу финала конкурса «Мисс Минск-2011» все готово!

До начала финала конкурса остались считанные часы. Накануне закончилась генеральная репетиция. На сцену Дворца спорта выйдут 28 конкурсанток. Победительниц назовут в восьми номинациях.

Закулисье напоминает салон красоты. Девушкам наносят макияж, соответствующий образу.

Много работы и по костюмам. Семь стилистов будут перевоплощать красавиц перед каждым дефиле.

К слову, им предстоит четыре выхода: в свадебных платьях, купальниках, в одежде молодых белорусских дизайнеров и вечерних нарядах.

Здесь важно ничего не перепутать. У девушек есть для этого свои костюмеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Бертош, художник по костюмам:

Не каждый помнит свои платья, костюмы. Подбегают к костюмеру и все успешно складывается.

Шикарные наряды: и перья, и аппликация.

Девушки не скрывают волнения.

Участницы конкурса «Мисс Минск-2011»:

У всех девушек суматоха, переживаем. Все бегают, кричат.

Настроение замечательно. Я это воспринимаю как какой-то праздник. Мы так долго этого ждали, готовились. Есть небольшая усталость, но она приятная. Я рада, что это событие происходит.

В эфире телеканала СТВ красочное шоу зрители смогут увидеть в День города, 10 сентября.

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»