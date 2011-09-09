Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»

Финал конкурса пройдет вечером 9 сентября. На сцену Дворца спорта выйдут 28 конкурсанток. Победительниц назовут в восьми номинациях.
Генеральная репетиция на сцене. Девушки дефилируют в купальниках.
Финал конкурса пройдет вечером 9 сентября. На сцену Дворца спорта выйдут 28 конкурсанток. Победительниц назовут в восьми номинациях.
Генеральная репетиция на сцене. Девушки дефилируют в купальниках.
По реакции осветителей можно увидеть, на сколько зрелище будет впечатляющим. Техническое оснащение зала соответствует европейским требованиям.
Естественно, самым главным украшением сцены станут девушки. И дизайнеры постарались создать такую световую ауру, чтобы в первую очередь раскрыть красоту белорусок. Для этого задействовали всю технику Дворца спорта и установили дополнительные приборы.
Осветитель:
Целый день посвящен только настройке света. Сделали все возможно, чтобы подчеркнуть красоту наших девушек.
Три недели после кастинга 28 красавиц усиленно готовились к финалу. 11 членов жюри, среди которых – представители шоу-бизнеса, моды, медийные персоны, а также обладательница короны прошлого конкурса «Мисс Минск» Мария Кубракова. Возглавил судейскую команду Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Одним словом, им предстоит нелегкая задача: сначала выбрать 15 финалисток, а потом и победительницу.
К слову, определят вечером и двух вице-мисс и обладательниц титулов по восьми номинациям. Девушки не скрывают волнения.
Участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Сегодня подготовка идет с самого раннего утра: душ, чтобы были чистыми волосы к восьми утра, поехали на прическу, чтобы вечером быть во всей красе. Это один из элементов.
Эмоции переполняют, с каждым часом их становится все больше. С каждым часом все больше волнений. Но я надеюсь, что все получится, все выступят так, как нас готовили.
В среду конкурсантки проголосовали за «Мисс дружба», но ее имя назовут на заключительной церемонии. Конкурс состоится 9 сентября во Дворце спорта в 19.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В эфире телеканала СТВ красочное шоу зрители смогут увидеть в День города, 10 сентября.