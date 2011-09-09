Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»

Генеральная репетиция на сцене. Девушки дефилируют в купальниках.

Финал конкурса пройдет вечером 9 сентября. На сцену Дворца спорта выйдут 28 конкурсанток. Победительниц назовут в восьми номинациях.

По реакции осветителей можно увидеть, на сколько зрелище будет впечатляющим. Техническое оснащение зала соответствует европейским требованиям.

Естественно, самым главным украшением сцены станут девушки. И дизайнеры постарались создать такую световую ауру, чтобы в первую очередь раскрыть красоту белорусок. Для этого задействовали всю технику Дворца спорта и установили дополнительные приборы.

Осветитель:

Целый день посвящен только настройке света. Сделали все возможно, чтобы подчеркнуть красоту наших девушек.

Три недели после кастинга 28 красавиц усиленно готовились к финалу. 11 членов жюри, среди которых – представители шоу-бизнеса, моды, медийные персоны, а также обладательница короны прошлого конкурса «Мисс Минск» Мария Кубракова. Возглавил судейскую команду Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Одним словом, им предстоит нелегкая задача: сначала выбрать 15 финалисток, а потом и победительницу.

К слову, определят вечером и двух вице-мисс и обладательниц титулов по восьми номинациям. Девушки не скрывают волнения.