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Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»

09 сентября 2011 11:16
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Финал конкурса пройдет вечером 9 сентября. На сцену Дворца спорта выйдут 28 конкурсанток. Победительниц назовут в восьми номинациях.

Генеральная репетиция на сцене. Девушки дефилируют в купальниках.

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-1

По реакции осветителей можно увидеть, на сколько зрелище будет впечатляющим. Техническое оснащение зала соответствует европейским требованиям.

Естественно, самым главным украшением сцены станут девушки. И дизайнеры постарались создать такую световую ауру, чтобы в первую очередь раскрыть красоту белорусок. Для этого задействовали всю технику Дворца спорта и установили дополнительные приборы.

Осветитель:
Целый день посвящен только настройке света. Сделали все возможно, чтобы подчеркнуть красоту наших девушек.

Три недели после кастинга 28 красавиц усиленно готовились к финалу. 11 членов жюри, среди которых – представители шоу-бизнеса, моды, медийные персоны, а также обладательница короны прошлого конкурса «Мисс Минск» Мария Кубракова. Возглавил судейскую команду Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Одним словом, им предстоит нелегкая задача: сначала выбрать 15 финалисток, а потом и победительницу.

К слову, определят вечером и двух вице-мисс и обладательниц титулов по восьми номинациям. Девушки не скрывают волнения.

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-4

Участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Сегодня подготовка идет с самого раннего утра: душ, чтобы были чистыми волосы к восьми утра, поехали на прическу, чтобы вечером быть во всей красе. Это один из элементов.
Эмоции переполняют, с каждым часом их становится все больше. С каждым часом все больше волнений. Но я надеюсь, что все получится, все выступят так, как нас готовили.

В среду конкурсантки проголосовали за «Мисс дружба», но ее имя назовут на заключительной церемонии. Конкурс состоится 9 сентября во Дворце спорта в 19.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
В эфире телеканала СТВ красочное шоу зрители смогут увидеть в День города, 10 сентября.

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-7

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-9

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-11

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-13

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-15

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-17

Во Дворце спорта проходят генеральные репетиции конкурса «Мисс Минск-2011»-19

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск

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