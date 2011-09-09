9 сентября во Дворце спорта состоится финал конкурса «Мисс Минск-2011»

В нем красотой блеснут 28 конкурсанток. Победительниц определят в номинациях «Мисс Минск-2011», первая и вторая вице-мисс, «Мисс дружба», «Мисс пресса» и «Мисс фото».

А вот «Мисс зрительских симпатий» уже названа. Обладательницей титула стала Татьяна Давыденко – студентка Академии искусств, набравшая наибольшее число голосов по результатам телефонного, sms- и интернет-голосования.

Главный приз, за который будут бороться красавицы, – диадема, выполненная из белого золота и украшенная жемчугом, натуральными голубыми топазами и уникальными желтыми бриллиантами. Помимо диадемы победительница получит денежный приз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отдельных наград будут также удостоены другие участницы конкурса.