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9 сентября во Дворце спорта состоится финал конкурса «Мисс Минск-2011»

09 сентября 2011 05:59
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В нем красотой блеснут 28 конкурсанток. Победительниц определят в номинациях «Мисс Минск-2011», первая и вторая вице-мисс, «Мисс дружба», «Мисс пресса» и «Мисс фото».

А вот «Мисс зрительских симпатий» уже названа. Обладательницей титула стала Татьяна Давыденко – студентка Академии искусств, набравшая наибольшее число голосов по результатам телефонного, sms- и интернет-голосования.

Главный приз, за который будут бороться красавицы, – диадема, выполненная из белого золота и украшенная жемчугом, натуральными голубыми топазами и уникальными желтыми бриллиантами. Помимо диадемы победительница получит денежный приз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отдельных наград будут также удостоены другие участницы конкурса.

9 сентября во Дворце спорта состоится финал конкурса «Мисс Минск-2011»-1

Малика Джумаева, участница конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:
Честно говоря, не хотелось, чтобы это все закачивалось. В коллективе сложились достаточно дружные отношения, девочки все замечательные. Это какой-то праздник.

9 сентября во Дворце спорта состоится финал конкурса «Мисс Минск-2011»-4

Дарья Волколовская, участница конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:
Для каждой девушки самое важное – прийти с хорошим настроением. Конечно, улыбаться и заряжать своей позитивной энергией. И я думаю, что у нас все получится.

 

В эфире телеканала СТВ шоу можно будет увидеть 10 сентября.

# Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск

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