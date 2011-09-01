«Мисс Минск 2011». Финалистки попробовали себя в роли ведущих новостей и программ СТВ

1 сентября участницы конкурса «Мисс Минск» тоже приобрели новые знания. Они заглянули в закулисье нашего телеканала.

А некоторые попробовали себя в роли ведущих новостей. Общаться со зрителями через телекамеру оказалось совсем не просто.

Дарья Плешкова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

На самом деле, когда смотришь на это по телевизору, кажется, что всё так просто: сидят, читают текст, улыбаются — что может быть проще? Но когда сам ощущаешь это внимание к тебе, плюс очень большое давление — всё это нужно очень чётко произнести — это тяжело.

Пока одни изучали азы новостного жанра, другие стали соведущими программы «Автопанорама». Мастер-класс девушки получили от профессионалов. Они много узнали о правильном вождении. Кроме того, доказали, что хрупкие создания могут с лёгкостью поменять колесо на автомобиле.

Павел Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Девушки тоже вполне способны работать пилотами нашей программы, потому что у них есть свой интересный подход к автомобилю, который отличается от мужского: мужчины смотрят лишь на мощность двигателя либо ещё что-то. Девушки по-иному относятся к красоте автомобиля, его комфорту, удобству.

Елена Русакова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Попасть в эту программу было мечтой всей моей жизни. Я смотрю её каждый раз, мне всегда напоминают, чтобы я её не пропустила. И это просто нереально: я получила огромное удовольствие от того, что покаталась и познакомилась с ведущим.