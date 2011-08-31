Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези

Голубые топазы, природный жемчуг, уникальные алмазы золотистого цвета и всё это в белом золоте — вот он, символ конкурса «Мисс Минск 2011». Долгие дни работы, и долгожданный эскиз уже в руках. Пока эта королевская корона готова лишь на 60%, но очень скоро она украсит одну из конкурсанток.

Елена Иванцова, художник ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»: Были использованы мелкие топазы, которые расположены по ободу. Верх украшен каплевидными топазами, стремящимися вверх — воодушевляющая форма. Все топазы натуральные. Есть и бриллианты цвета фэнтези, природный жемчуг.

Елена Иванцова, художник ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»: Топаз считается магическим камнем и приносит своей обладательнице силу и красоту. Жемчуг — символ как природного богатства, так и женской красоты.

Ювелирная работа создала настоящее произведение искусства, по-царски роскошное, а главное — уникальное. Каждый элемент обрабатывается вручную: три недели надо на огранку одного алмаза. А выполняли всё настоящие мастера, ведь огранщик ювелирного завода «Кристалл» Василий Лемех стал в этом году лучшим на международном конкурсе. Соревновались мастера из Индии, России, Израиля, но равных белорусу просто не было.

Валерий Москаленко, начальник производственно-технологического отдела ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:

Огранкой уникальных камней, которые используются в короне, занимаются специалисты высокого класса. Алмазы являются самым твёрдым материалом в природе, огранка которого очень трудоёмка. Материал шлифуется при помощи чугунных дисков с напылённым алмазным покрытием.