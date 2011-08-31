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Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези

31 августа 2011 08:04
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Голубые топазы, природный жемчуг, уникальные алмазы золотистого цвета и всё это в белом золоте — вот он, символ конкурса «Мисс Минск 2011». Долгие дни работы, и долгожданный эскиз уже в руках. Пока эта королевская корона готова лишь на 60%, но очень скоро она украсит одну из конкурсанток.

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-1

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-3

Елена Иванцова, художник ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Были использованы мелкие топазы, которые расположены по ободу. Верх украшен каплевидными топазами, стремящимися вверх — воодушевляющая форма. Все топазы натуральные. Есть и бриллианты цвета фэнтези, природный жемчуг.

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-6

Сочетание голубого, жёлтого и белого, лаконичная форма короны и её изящество подчеркнут красоту победительницы, уверены художники ювелирного завода «Кристалл».

Елена Иванцова, художник ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Топаз считается магическим камнем и приносит своей обладательнице силу и красоту. Жемчуг — символ как природного богатства, так и женской красоты.

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-9

Ювелирная работа создала настоящее произведение искусства, по-царски роскошное, а главное — уникальное. Каждый элемент обрабатывается вручную: три недели надо на огранку одного алмаза. А выполняли всё настоящие мастера, ведь огранщик ювелирного завода «Кристалл» Василий Лемех стал в этом году лучшим на международном конкурсе. Соревновались мастера из Индии, России, Израиля, но равных белорусу просто не было.

Валерий Москаленко, начальник производственно-технологического отдела ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Огранкой уникальных камней, которые используются в короне, занимаются специалисты высокого класса. Алмазы являются самым твёрдым материалом в природе, огранка которого очень трудоёмка. Материал шлифуется при помощи чугунных дисков с напылённым алмазным покрытием.

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-12

Великолепная диадема уже собрана, но драгоценные камни ещё не заняли своё достойное место, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Интересно, что в XVII веке расположение каждого кристалла имело огромное значение, ведь по первым буквам названий каменей можно было узнать имя владельца или кодовое слово.

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-15

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-17

Юрий Дедов, начальник производства ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Самыми дорогими в данной короне будут бриллианты цвета фэнтези, закреплённые под топазами. Бриллианты фэнтези являются самыми дорогостоящими бриллиантами, так как они выполнены из редкого алмаза, который встречается в природе один на десять тысяч. И получить такое сырьё — очень большая редкость.

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези-20

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2011 # Мисс Минск

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