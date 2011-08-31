Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези
Голубые топазы, природный жемчуг, уникальные алмазы золотистого цвета и всё это в белом золоте — вот он, символ конкурса «Мисс Минск 2011». Долгие дни работы, и долгожданный эскиз уже в руках. Пока эта королевская корона готова лишь на 60%, но очень скоро она украсит одну из конкурсанток.
Елена Иванцова, художник ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Были использованы мелкие топазы, которые расположены по ободу. Верх украшен каплевидными топазами, стремящимися вверх — воодушевляющая форма. Все топазы натуральные. Есть и бриллианты цвета фэнтези, природный жемчуг.
Сочетание голубого, жёлтого и белого, лаконичная форма короны и её изящество подчеркнут красоту победительницы, уверены художники ювелирного завода «Кристалл».
Елена Иванцова, художник ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Топаз считается магическим камнем и приносит своей обладательнице силу и красоту. Жемчуг — символ как природного богатства, так и женской красоты.
Ювелирная работа создала настоящее произведение искусства, по-царски роскошное, а главное — уникальное. Каждый элемент обрабатывается вручную: три недели надо на огранку одного алмаза. А выполняли всё настоящие мастера, ведь огранщик ювелирного завода «Кристалл» Василий Лемех стал в этом году лучшим на международном конкурсе. Соревновались мастера из Индии, России, Израиля, но равных белорусу просто не было.
Валерий Москаленко, начальник производственно-технологического отдела ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Огранкой уникальных камней, которые используются в короне, занимаются специалисты высокого класса. Алмазы являются самым твёрдым материалом в природе, огранка которого очень трудоёмка. Материал шлифуется при помощи чугунных дисков с напылённым алмазным покрытием.
Великолепная диадема уже собрана, но драгоценные камни ещё не заняли своё достойное место, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Интересно, что в XVII веке расположение каждого кристалла имело огромное значение, ведь по первым буквам названий каменей можно было узнать имя владельца или кодовое слово.
Юрий Дедов, начальник производства ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»:
Самыми дорогими в данной короне будут бриллианты цвета фэнтези, закреплённые под топазами. Бриллианты фэнтези являются самыми дорогостоящими бриллиантами, так как они выполнены из редкого алмаза, который встречается в природе один на десять тысяч. И получить такое сырьё — очень большая редкость.