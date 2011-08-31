«Мисс Минск 2011». Дневник № 13. Видео

Корона «Мисс Минск 2011» выполнена из белого золота и украшена жемчугом, топазами и уникальными бриллиантами фэнтези

Голубые топазы, природный жемчуг, уникальные алмазы золотистого цвета и всё это в белом золоте — вот он, символ конкурса «Мисс Минск 2011». Долгие дни работы, и долгожданный эскиз уже в руках. Пока эта королевская корона готова лишь на 60%, но очень скоро она украсит одну из конкурсанток.