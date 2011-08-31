«Мисс Минск 2011». Дневник № 13. Видео

«Мисс Минск 2011». Дневник № 13
Участницы конкурса открывают в себе новые таланты. Каждый день до финала у девушек насыщен интересными мероприятиями.
Голубые топазы, природный жемчуг, уникальные алмазы золотистого цвета и всё это в белом золоте — вот он, символ конкурса «Мисс Минск 2011». Долгие дни работы, и долгожданный эскиз уже в руках. Пока эта королевская корона готова лишь на 60%, но очень скоро она украсит одну из конкурсанток.
«Мисс Минск 2011». Дневник № 12
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