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«Мисс Минск 2011». Финалистки отправились на хлебозавод и попробовали себя в роли пекарей

31 августа 2011 11:11
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Участницы конкурса открывают в себе новые таланты. Каждый день до финала у девушек насыщен интересными мероприятиями.

Сегодня они отправились на один из минских хлебозаводов и попробовали себя в роли пекарей. После экскурсии по предприятию, красавицам пришлось засучить рукава и вместе с мастерами изучить всю цепочку изготовления белорусского хлеба. В меню попали и булочки с пирогами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оксана Савко, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:
Для меня это что-то новое, потому что я никогда не представляла, как проходит сам процесс хлебопечения. Сегодня ты видишь, что только половина этого механизирована, а вторая половина — ручной труд.

Елена Русакова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:
Сегодня я столько узнала, что думаю, что точно должна стать хорошей хозяйкой: налепили и булочек, и пирожков — и с корицей, и с маком, и с овощами. Просто столько сегодня получили полезных ценных знаний, что есть огромное желание придти домой и сразу слепить булочек.

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

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