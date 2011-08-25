«Мисс Минск 2011». Дневник № 9. Видео

28 красавиц побывали на мастер-классе по верховой езде. Девушки учились правильно держаться в седле и управлять грациозными животными.
«Мисс Минск 2011». Дневник № 8.
И ни у одной из них нет права на недисплинированность. Теперь у финалисток «Мисс Минск 2011» в ежедневном расписании только конкурсные занятия. Да и какие могут быть дела, когда на кону заветная корона.
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