Прямой эфир

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса более двух часов пребывали в роли наездниц

25 августа 2011 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
28 красавиц побывали на мастер-классе по верховой езде. Девушки учились правильно держаться в седле и управлять грациозными животными.

Ведь «быть на коне» – это значит обладать силой духа и лидерскими качествами, что, несомненно, поможет каждой конкурсантке приблизиться к победе.

Оксана Савко

Оксана Савко, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Я себя чувствую именно на коне. Потому что это очень мощное грациозное животное. И когда ты сидишь верхом, ты себя чувствуешь как наездница, королева. Я – единственная, кто ездит сама верхом. Это будет мой маленький плюсик.

«Мисс Минск-2011»

Екатерина Антонова, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Пока мы катались девушка, которая нам помогала, нам рассказывала, как нужно сидеть на лошадке, держать осанку. Я думаю, потом на уроках дефиле нам это тоже понадобится.

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

«Мисс Минск-2011»

Екатерина Антонова

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2011 # Мисс Минск

Другие новости рубрики

Все новости
24 августа 2011 19:48

«Мисс Минск 2011». Дневник № 8. Видео

24 августа 2011 19:28

Мисс Минск 2011. Их осталось 28

24 августа 2011 11:28

Финалистки «Мисс Минск 2011» промаршировали по плацу Военной академии