«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса более двух часов пребывали в роли наездниц

28 красавиц побывали на мастер-классе по верховой езде. Девушки учились правильно держаться в седле и управлять грациозными животными.

Ведь «быть на коне» – это значит обладать силой духа и лидерскими качествами, что, несомненно, поможет каждой конкурсантке приблизиться к победе.

Оксана Савко, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Я себя чувствую именно на коне. Потому что это очень мощное грациозное животное. И когда ты сидишь верхом, ты себя чувствуешь как наездница, королева. Я – единственная, кто ездит сама верхом. Это будет мой маленький плюсик.

Екатерина Антонова, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Пока мы катались девушка, которая нам помогала, нам рассказывала, как нужно сидеть на лошадке, держать осанку. Я думаю, потом на уроках дефиле нам это тоже понадобится.